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Los métodos para estimular el crecimiento del cabello que recomiendan los dermatólogos

Además de tratamientos médicos, los dermatólogos recomiendan masajes capilares y una dieta balanceada para potenciar el crecimiento del cabello.

Agus Ruiz

Recomendaciones de los que saben. Fuente. Shutterstock.

Recomendaciones de los que saben. Fuente. Shutterstock.

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La afinación y ralentización del crecimiento del cabello es un proceso habitual a lo largo del tiempo. Aunque no existen soluciones milagrosas e instantáneas, la combinación de cuidados diarios, cambios de hábitos y abordajes médicos permite fortalecer la fibra capilar y estimular los folículos.

Especialistas en dermatología explicaron las principales causas que frenan el desarrollo del cabello y compartieron recomendaciones prácticas para potenciarlo.

Ayuda para el cabello

La velocidad de crecimiento depende de múltiples elementos biológicos y externos. Factores genéticos, fluctuaciones hormonales, estrés, envejecimiento, mala alimentación o déficits de hierro y tiroides influyen de forma directa. Asimismo, el uso frecuente de herramientas de calor, peinados muy ajustados o procesos químicos debilitan las hebras y generan quiebres.

Los masajes capilares ayudan al cabello.

Los masajes capilares ayudan al cabello.

Los tratamientos como el plasma rico en plaquetas (PRP) utilizan factores de crecimiento para extender el ciclo activo del pelo. Soluciones tópicas medicinales como el minoxidil estimulan a los folículos en reposo a reactivarse.

Por otro lado, una dieta basada en alimentos antiinflamatorios (frutas, verduras, granos integrales, pescados, frutos secos y proteínas magras) impacta de manera directa en la textura y vitalidad. Suplementar con biotina, zinc y vitaminas B y D apoya el proceso.

También señalan que realizar masajes capilares incrementa la irrigación sanguínea y el oxígeno en las raíces. Para el lavado, se aconseja optar por champús voluminizadores con proteínas y limitar el uso de acondicionadores densos únicamente a las puntas.

Evitar peinados con tensión excesiva previene la alopecia por tracción. No fumar reduce los radicales libres que dañan la estructura celular y secar el pelo al aire evita que el calor quiebre la fibra.

Los tratamientos requieren paciencia, ya que los resultados suelen manifestarse entre los tres y seis meses de constancia. Se sugiere realizar una consulta dermatológica temprana si se percibe una caída repentina, zonas despobladas o síntomas asociados como fatiga o molestias en la piel cabelluda.

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