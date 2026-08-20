Tu cabello intenta decirte algo: cómo saber qué tratamiento usar

Si notas tu cabello así, estás usando los productos equivocados sin saberlo. Adiós al pelo dañado con conocimiento.

Tu cabello cambia todos los días y exige un tratamiento diferente según sus síntomas visibles. Aprender a leer estas señales evita gastos inútiles en productos que no funcionan.

La guía simple para detectar el tratamiento ideal para tu cabello Si notas tu cabello reseco, opaco o con una textura áspera al tacto, necesitas hidratación. Debes consumir más agua a diario e integrar mascarillas a base de aloe vera o fruta.

Cuando el cabello pierde su brillo natural y luce apagado, el problema principal es la nutrición. La falta de lípidos hace que las hebras se vean rígidas y sin movimiento durante el día. Para solucionar este estado debes usar aceites vegetales puros como el de argán o de coco.

El cabello con frizz rebelde, poroso y con puntas abiertas pide a gritos una reconstrucción. Este daño ocurre cuando la estructura interna pierde la materia que la mantiene unida y fuerte. Para reparar este deterioro debes aplicar tratamientos profundos con queratina o aminoácidos de forma periódica.