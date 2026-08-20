Cómo liberar espacio en WhatsApp eliminando fotos y videos de la "papelera" oculta

WhatsApp ofrece una función para gestionar el almacenamiento y liberar memoria eliminando archivos multimedia de forma sencilla.

WhatsApp cuenta con una herramienta para revisar y eliminar los archivos.

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede acumular una gran cantidad de fotos, videos, documentos y otros archivos que terminan ocupando buena parte del almacenamiento del celular. Para evitar que el teléfono se quede sin espacio, la aplicación cuenta con una herramienta que permite revisar qué contenido ocupa más memoria y eliminarlo de manera sencilla y ordenada.

Aunque muchas personas la conocen como una especie de “papelera” oculta, WhatsApp no tiene una papelera con ese nombre. Se trata de la función “Administrar almacenamiento”, que permite encontrar los archivos multimedia guardados en la aplicación y eliminarlos sin tener que revisar conversación por conversación.

La función “Administrar almacenamiento” permite encontrar y borrar archivos pesados de WhatsApp. Getty Images Cómo encontrar los archivos que ocupan espacio en WhatsApp Para revisar cuánto almacenamiento utiliza WhatsApp y encontrar los archivos más pesados, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y entrar en la pestaña Chats.

Tocar el ícono de tres puntos y seleccionar Ajustes.

Ingresar en Almacenamiento y datos.

Elegir Administrar almacenamiento. En la parte superior aparecerá la cantidad de espacio que WhatsApp ocupa en el dispositivo. Desde allí también se pueden revisar los archivos multimedia y ordenarlos según diferentes criterios, como más recientes, más antiguos o de mayor tamaño.