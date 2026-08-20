Cómo liberar espacio en WhatsApp eliminando fotos y videos de la "papelera" oculta
WhatsApp ofrece una función para gestionar el almacenamiento y liberar memoria eliminando archivos multimedia de forma sencilla.
Con el paso del tiempo, WhatsApp puede acumular una gran cantidad de fotos, videos, documentos y otros archivos que terminan ocupando buena parte del almacenamiento del celular. Para evitar que el teléfono se quede sin espacio, la aplicación cuenta con una herramienta que permite revisar qué contenido ocupa más memoria y eliminarlo de manera sencilla y ordenada.
Aunque muchas personas la conocen como una especie de “papelera” oculta, WhatsApp no tiene una papelera con ese nombre. Se trata de la función “Administrar almacenamiento”, que permite encontrar los archivos multimedia guardados en la aplicación y eliminarlos sin tener que revisar conversación por conversación.
Cómo encontrar los archivos que ocupan espacio en WhatsApp
Para revisar cuánto almacenamiento utiliza WhatsApp y encontrar los archivos más pesados, hay que seguir estos pasos:
- Abrir WhatsApp y entrar en la pestaña Chats.
- Tocar el ícono de tres puntos y seleccionar Ajustes.
- Ingresar en Almacenamiento y datos.
- Elegir Administrar almacenamiento.
En la parte superior aparecerá la cantidad de espacio que WhatsApp ocupa en el dispositivo. Desde allí también se pueden revisar los archivos multimedia y ordenarlos según diferentes criterios, como más recientes, más antiguos o de mayor tamaño.
Un detalle importante antes de borrar archivos
Antes de eliminar fotos, videos o documentos, WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad de los chats en la cuenta de Google. De esta manera, se puede conservar una copia de la información antes de comenzar a liberar espacio del dispositivo.