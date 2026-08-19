Gatos: cómo eligen a su persona favorita
Los gatos expresan el vínculo que tienen con las personas a través de diferentes comportamientos que pueden revelar con quién se sienten más cómodos.
Los gatos son seres especiales y quienes conviven con estas mascotas saben que su actitud puede variar según las personas que están alrededor. No se comportan de la misma forma con todos y, en muchos casos, parecen tener una persona favorita dentro de la casa.
Por esto, se han comenzado a viralizar diferentes trucos para detectar cómo saber qué persona elige el gato como su favorita. Y aunque no podemos saberlo con exactitud, estos felinos dejan algunas pistas a través de su comportamiento que permiten conocer con quién tienen un vínculo más cercano.
Cómo saber cuál es la persona favorita de un gato
Los gatos tienen diferentes formas de demostrar cariño y confianza. Algunas de ellas pueden pasar desapercibidas, pero si se repiten con una persona en particular pueden ser una señal de que existe un vínculo especial.
Golpes con la cabeza: cuando tu gato golpea su frente contra tu mano, brazo, piernas o alguna parte de tu cuerpo, busca acercarse y demostrar confianza.
Marcaje olfativo: los gatos tienen glándulas odoríferas en distintas partes de su cuerpo. Cuando frotan sus mejillas, patas o cola contra una persona, dejan su olor y generan un vínculo compartido.
Acicalamiento: cuando un gato intenta lamer tu cabello o alguna parte de tu cuerpo, puede ser una forma de demostrar confianza y de considerarte parte de su grupo.
Te lleva sus juguetes: cuando un gato lleva sus juguetes hacia una persona, puede estar buscando jugar e interactuar con ella.
Muestra la panza: cuando se tira al piso y deja expuesto su abdomen, está mostrando una de las zonas más vulnerables de su cuerpo. Puede ser una señal de confianza, aunque no necesariamente significa que quiera recibir caricias allí.
Además, es común que los gatos se sientas más cómodos con personas que tienen una presencia tranquila. Estos animales aman las rutinas por lo que también prefieren movimientos predecibles. Un lenguaje corporal amigable y respetar sus tiempos puede ayudar a fortalecer este vínculo.