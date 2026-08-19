Gatos: cómo eligen a su persona favorita

Los gatos expresan el vínculo que tienen con las personas a través de diferentes comportamientos que pueden revelar con quién se sienten más cómodos.

Los gatos son seres especiales y quienes conviven con estas mascotas saben que su actitud puede variar según las personas que están alrededor. No se comportan de la misma forma con todos y, en muchos casos, parecen tener una persona favorita dentro de la casa.

Por esto, se han comenzado a viralizar diferentes trucos para detectar cómo saber qué persona elige el gato como su favorita. Y aunque no podemos saberlo con exactitud, estos felinos dejan algunas pistas a través de su comportamiento que permiten conocer con quién tienen un vínculo más cercano.

Estar cerca, jugar y frotarse son algunas señales del vínculo entre gatos y personas. Getty Images Cómo saber cuál es la persona favorita de un gato Los gatos tienen diferentes formas de demostrar cariño y confianza. Algunas de ellas pueden pasar desapercibidas, pero si se repiten con una persona en particular pueden ser una señal de que existe un vínculo especial.