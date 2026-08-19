Netflix: el impactante caso real detrás del documental sobre un embarazo fingido que es furor en la plataforma

Un hijo propio desembarcó en Netflix el pasado 13 de agosto y se volvió furor en la plataforma de streaming . La realizadora chilena, Maite Alberdi, desembarca con un documental con formato híbrido que revive un caso policial conmocionante en 2009.

“En este impactante documental, una mujer desesperada por ser madre y agobiada por las expectativas familiares y sociales finge un embarazo y termina involucrada en un crimen”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

Los intérpretes Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia encarnan a la protagonista y a su pareja, escenificando los hechos basándose estrictamente en el testimonio de la mujer.

En la segunda mitad, el documental da un giro radical para mostrar a la Eleonor real enfrentando las contradicciones de su relato frente a otros involucrados, incluyendo la evaluación de una psicóloga forense.

El caso real que paralizó a México

La trama reconstruye la historia de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, quien en 2009 trabajaba en el sector administrativo del Hospital General de México. Tras sufrir reiterados abortos espontáneos y bajo una fuerte presión social, fingió un embarazo a lo largo de nueve meses ante su entorno cercano.

El 17 de junio de ese año, fingió haber dado a luz y sustrajo a una recién nacida del mismo centro médico. La rápida intervención policial permitió rescatar a la beba en un hotel y detener a Marín Mendoza, quien cumplió una pena de más de 13 años por secuestro en el penal de Santa Martha Acatitla hasta recuperar su libertad en 2023.