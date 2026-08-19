Moria en Netflix: de qué murió a sus 30 años Batato Barea, el artista que revive la serie

Batato Barea aparece en la nueva serie de Netflix sobre Moria Casán. Quién fue el artista under y de qué murió a los 30 años, en diciembre de 1991.

La serie Moria, que acaba de estrenarse en Netflix, recupera distintas etapas de la vida de Moria Casán y también muestra a figuras que fueron importantes en su recorrido. Entre ellas aparece Batato Barea, uno de los artistas más singulares del underground porteño de los años 80. Su presencia en la ficción vuelve a poner el foco sobre una figura que murió muy joven.

Quién fue Batato Barea Salvador Walter Barea, conocido artísticamente como Batato Barea, nació en Junín el 30 de abril de 1961. Fue performer, actor y clown, y se convirtió en una de las figuras centrales de la escena under argentina. Él mismo se definía como “clown travesti literario” y desarrolló una propuesta que combinaba poesía, humor, actuación y transformismo.

Durante los años 80 fue una presencia habitual en espacios como el Centro Parakultural y Cemento. También trabajó junto a Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, con quienes formó uno de los tríos más recordados de aquella escena. Sus presentaciones rompían con las formas tradicionales del teatro y muchas veces se construían a partir de intervenciones breves, improvisadas y cargadas de humor.

Con el tiempo, Barea también llegó a la televisión. Participó en programas de Antonio Gasalla y en A la cama con Moria, el ciclo que Moria Casán conducía a comienzos de los años 90. Su aparición fue también una forma de llevar parte del espíritu del under a un medio masivo.

Qué pasó con Batato Barea, el artista que revive la serie de Netflix Qué pasó con Batato Barea, el artista que revive la serie de Netflix Batato Barea murió en Buenos Aires el 6 de diciembre de 1991. Tenía apenas 30 años y falleció a causa de complicaciones relacionadas con el VIH. Su muerte ocurrió en una época en la que la epidemia de VIH/sida atravesaba a la sociedad argentina y estaba marcada por una fuerte estigmatización.