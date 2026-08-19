La película de Netflix ideal para cortar la semana y olvidarse del trabajo por un rato

Llegar a mitad de semana muchas veces pide una historia que no exija demasiado y permita desconectarse. Para ese momento, Netflix tiene una opción que encaja especialmente bien: Set It Up: El plan imperfecto, una película de 2018 protagonizada por Zoey Deutch y Glen Powell que combina romance, humor y una buena dosis de caos laboral.

La historia sigue a Harper y Charlie, dos asistentes que trabajan para jefes extremadamente exigentes y prácticamente no tienen tiempo para ellos mismos. Cansados de pasar sus días pendientes de las necesidades de otros, descubren que quizá exista una manera bastante particular de recuperar algo de libertad.

El plan que ponen en marcha es simple en teoría: conseguir que sus respectivos jefes se enamoren. Harper y Charlie creen que, si ambos empiezan una relación, estarán de mejor humor, pasarán menos tiempo trabajando y finalmente les permitirán recuperar parte de sus propias vidas.

Naturalmente, nada resulta tan sencillo. Mientras intentan provocar encuentros, coincidencias y situaciones románticas, los dos asistentes pasan cada vez más tiempo juntos y empiezan a descubrir que organizar la vida sentimental de otras personas puede resultar bastante más complicado de lo esperado.

La película aprovecha esa premisa para construir una comedia romántica rápida, con diálogos filosos y muchas situaciones vinculadas con las exigencias del mundo laboral. Netflix la incluye entre sus comedias románticas y también destaca precisamente su ambientación en el lugar de trabajo y su tono ingenioso .

La película de Netflix combina romance, humor y el agotamiento de dos asistentes que buscan escapar de sus exigentes trabajos.

El elenco de Netflix suma caras conocidas

Además de Zoey Deutch y Glen Powell, el reparto suma a Lucy Liu y Taye Diggs como los dos jefes que terminan convertidos en el objetivo del plan. También aparecen Meredith Hagner, Pete Davidson y Tituss Burgess.

Buena parte del encanto de Set It Up está justamente en la química entre sus protagonistas. La película no intenta reinventar la comedia romántica, sino aprovechar sus reglas para contar una historia ligera, simpática y fácil de seguir, ideal para cuando todavía quedan varios días antes del fin de semana.

Set It Up: El plan imperfecto está disponible actualmente en Netflix Argentina. Para cortar la rutina, dejar el trabajo de lado por un rato y pasar una noche entre semana con algo divertido, esta película aparece como una de esas opciones que cumplen exactamente con lo que prometen.