Crítica de la BBC: Antony Bourdain quizás no estaría contento con "Tony", la nueva película que retrata al celebrado y excéntrico chef

No es habitual que el epígrafe de una película resuma con tanta concisión todo lo que el espectador está a punto de ver.

Pero, al principio de Tony —la nueva película sobre el inolvidable chef y escritor gastronómico Anthony Bourdain—, aparece en pantalla una cita de su obra fundamental del año 2000, Kitchen Confidential (Confesiones de un chef), unas memorias sobre sus inicios en las cocinas de restaurantes: "Yo era —para ser franco— un joven patán malcriado, miserable, narcisista, autodestructivo e inconsciente".

Bourdain, fallecido en 2018, fue una de las figuras culinarias más célebres del mundo, conocido por su imagen de "chico malo", su magnífica prosa gastronómica y programas de televisión como No Reservations y Parts Unknown, en los que recorría el planeta explorando a fondo diversas culturas culinarias.

El filme biográfico de Matt Johnson es una obra cinematográfica sólida, pero juega en su contra el hecho de que pueda resumirse en una sola frase: se trata, en esencia, de una película sobre las insensateces de la juventud de Bourdain.

Vemos a un Tony delincuente —interpretado por la estrella emergente Dominic Sessa— manejando torpemente unos nunchakus, acosando a camareras, abusando de sustancias y metiéndose en peleas.

Lo que falta

Getty Images Muchos consideran a Bourdain como una de las figura culinarias más influyentes de su generación.

Pero, si bien resulta entretenido de ver, se percibe como una reflexión superficial sobre la obra y el impacto de Bourdain.

En particular, la película pasa por alto un elemento crucial de Kitchen Confidential: su reivindicación de los trabajadores —muchos de ellos inmigrantes, personas de color o ambas cosas—, a quienes consideraba el verdadero pilar de la industria.

Como señaló el novelista escocés Irvine Welsh en el prólogo de una nueva edición del libro publicada el año pasado: "Bourdain sabía que siempre eran los inmigrantes, y no los chicos blancos mimados, quienes encarnaban de verdad, en carne y hueso, el sueño americano".

En lugar de explorar la dinámica de la cultura gastronómica moderna, como hace el libro, Tony adopta un enfoque muy concreto: un verano decisivo de 1975 en el que un Bourdain de 19 años descubrió su pasión culinaria mientras trabajaba fregando platos en un restaurante de mariscos en Cape Cod, Massachusetts.

En la película, el establecimiento se llama The Lobster Pot y se basa libremente en el restaurante Dreadnaught de Kitchen Confidential, que a su vez era un seudónimo del célebre restaurante Flagship, donde Bourdain trabajó en la vida real.

En una entrevista reciente, Johnson explicó por qué decidió centrarse en este episodio concreto de la vida de Bourdain, señalando que el "viaje" que el protagonista emprende en la película es "universalmente aplicable: trata sobre ritos de paso, una prueba de fuego, sobre atravesar dificultades y salir al otro lado listo para afrontar el mundo".

Y el principal interés de la película, dejando de lado el mal comportamiento del protagonista, es la historia de amor entre Tony y Nancy (Emilia Jones), su novia del instituto que más tarde se convertiría en su primera esposa.

Su problema de caracterización

Dicho esto, no se trata de desmerecer la película por completo.

Logra recrear con acierto la ambientación de mediados de los años 70 y cuenta con interpretaciones convincentes de Sessa, Jones, su compatriota británico Leo Woodall —en el papel del compañero de trabajo con mala reputación— y Antonio Banderas como el dueño del restaurante.

Sin embargo, estos dos últimos son personajes ficticios, y resulta evidente que gran parte del personal de cocina real que aparece en el libro queda relegado a un segundo plano en la historia.

Getty Images Bourdain era famoso por su imagen de chico rebelde y por defender las culturas gastronómicas de todo el mundo.

Un ejemplo es Tyrone, el chef negro interpretado por Michael Jibrin, nacido en Nigeria.

En la vida real, Tyrone era una figura imponente que le mostró a Tony algunas de las duras realidades machistas que se vivían entre bastidores en los restaurantes de aquella época.

Sin embargo, aquí queda relegado a un segundo plano tan pronto como Tony asciende de lavaplatos a abridor de ostras.

Hannah Harley Young, presentadora y creadora de contenido gastronómico de origen británico-iraní, además de creadora y anfitriona del pódcast Crazy Sexy Food, considera a Bourdain una fuente de inspiración y ha entrevistado a Laurie Woolever, su antigua asistente.

Ella opina que Tyrone y otros miembros del personal de cocina podrían haber sido retratados como personajes mucho más fundamentales en la historia de maduración de Tony.

"No creo que a Bourdain le hubiera hecho ilusión participar en una película biográfica sobre sí mismo —afirma—, pero, de haberlo hecho, estoy segura de que habría querido profundizar más en la historia de ciertas personas".

"Para Tony, todo el mundo era alguien importante, y cualquiera podía sentarse a la mesa en igualdad de condiciones".

Muchas de las figuras de los cocineros que Bourdain describe en Kitchen Confidential —en relación con el restaurante Dreadnaught— se han fusionado en el personaje de Sal; por ello, desaparecen Lydia, la cocinera de sopas portuguesa, y Mike, el vendedor de metadona encargado de la estación de ensaladas.

Por otro lado, Dimitri, el cocinero de pasta ruso-alemán (interpretado por Stavros Halkias), ya no ejerce como mentor —tal como ocurría en el libro— y ha sido convertido en estadounidense.

Ruvani de Silva, escritora británico-esrilanquesa especializada en gastronomía, bebidas y cultura, se pregunta qué historia cuenta la película si los inmigrantes y las personas de color —a quienes Bourdain defendió tanto en Kitchen Confidential como en otros ámbitos— no ocupan un lugar central.

A24 En la película aparecen empleados del restaurante como Tyrone y Dimitri, aunque con papeles menos cruciales que en Kitchen Confidential.

"Dudo que esta película perjudique el legado de Bourdain, ya que la gente todavía puede leer sus palabras", afirma ella. "Pero intentar superponer una narrativa romántica a Kitchen Confidential resulta chocante".

La vida de Bourdain ha sido tergiversada en repetidas ocasiones: desde frases hechas y falsas que se le atribuyen erróneamente hasta memes engañosos y una romantización generalizada de su figura.

A su favor, cabe decir que esta película no lo convierte en un héroe; además, Sessa retrata con matices a un joven aparentemente atrapado por su propia arrogancia.

Sin embargo, al optar por contar la historia de esta manera, sin duda se queda corta a la hora de reflejar la verdadera dimensión del hombre y de su misión.

BBC

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FUENTE: BBC