Israel avanza con un pabellón para condenados a muerte y un dispositivo de ahorcamiento

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir , anunció este martes el inicio de la construcción de una instalación destinada a los condenados a muerte en el centro del país. Según explicó, el proyecto incluirá un pabellón específico y un patíbulo para realizar ejecuciones mediante ahorcamiento .

Ben Gvir difundió la información a través de un video publicado en su canal de Telegram y sostuvo que la iniciativa forma parte de sus promesas para endurecer las condiciones de los presos considerados terroristas : "Lo prometimos y lo estamos cumpliendo". A su vez, destacó la aprobación de la ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como actos de "terrorismo".

De acuerdo con el anuncio de Ben Gvir, la nueva unidad se basará en un pabellón dedicado a los condenados a muerte y un dispositivo de ahorcamiento ubicado en el centro del sector, donde se realizarán las ejecuciones.

El proyecto también contempla " cabinas de observación" para que l as víctimas puedan presenciar el procedimiento , una modalidad que, según el ministro, es utilizada en distintos países: "Estamos haciendo historia. Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca", sostuvo el funcionario.

A fines de marzo, el Parlamento israelí, la Knéset , aprobó por 62 votos a favor y 48 en contra una ley que permite aplicar la pena de muerte a personas condenadas por ataques mortales considerados actos de "terrorismo". La medida fue impulsada por Ben Gvir y contó con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu , quien votó a favor del proyecto.

La normativa establece que una persona que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de dañar a un ciudadano o residente israelí, o con la intención de terminar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua. En la práctica, la aplicación de la norma afectaría principalmente a palestinos.

El antecedente del proyecto del foso con cocodrilos

El anuncio de Ben Gvir se produjo apenas una semana después de que la Justicia israelí frenara un proyecto para construir un foso con cocodrilos alrededor de una prisión en Ketziot, en el sur del país.

La iniciativa había sido cuestionada por una asociación proteccionista, que planteó reparos vinculados con el bienestar de los animales, y la Justicia decidió detener el proyecto.