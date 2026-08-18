Allanaron el departamento de Fernando Cerimedo tras el ataque a Nadia Beller en Bolivia

La Policía y la Fiscalía de Bolivia allanaron el departamento de Fernando Cerimedo en La Paz, en el marco de la investigación por el ataque a Nadia Beller. El argentino quedó detenido y será imputado por tentativa de homicidio, según informó el fiscal general Roger Mariaca.

Una comisión de fiscales ingresó al departamento de Cerimedo, ubicado en el complejo La Arboleda Residencias, con el objetivo de obtener elementos que permitan esclarecer el ataque contra la abogada y activista. El procedimiento se realizó mientras avanzaba la investigación sobre los cuatro disparos que recibió Beller durante el ataque ocurrido el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra.

El allanamiento forma parte de las medidas adoptadas por la Justicia boliviana luego del ataque. Según la información brindada por el fiscal general Roger Mariaca, Cerimedo pasó de estar arrestado a quedar aprehendido por la Fiscalía.

Mariaca explicó que los fiscales solicitarán la detención preventiva en una cárcel pública debido al peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. El fiscal general señaló además que existen indicios que justifican la medida y que el caso continúa bajo investigación.

Beller recibió cuatro impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche. Según la información aportada por medios locales y por la propia víctima, dos presuntos sicarios vestidos como repartidores de una aplicación habrían participado del hecho.

La abogada y activista señaló directamente a Cerimedo y lo acusó de haber enviado a los atacantes. “Él me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó Beller. También hizo referencia a personas de la Policía a las que vinculó con su expareja. Estas acusaciones forman parte de la investigación y no implican, por sí mismas, una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Cerimedo.

Cerimedo quedó detenido y será imputado

El argentino fue detenido luego de intentar abordar un vuelo con destino a la Argentina. La Fiscalía boliviana lo señala en el marco de la investigación y, de acuerdo con lo informado por Mariaca, avanzará con una imputación por tentativa de homicidio.

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De acuerdo con lo señalado por medios locales y por la propia Beller, Cerimedo habría sido pareja de la víctima. El argentino es señalado además como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, un vínculo que también fue mencionado en las declaraciones de funcionarios tras el ataque.

El pedido del Gobierno de Bolivia

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, condenó el ataque contra Beller y reclamó que el caso sea esclarecido. “Exigimos el esclarecimiento total de este hecho”, afirmó.

Lara también pidió una investigación transparente e imparcial y sostuvo que el Gobierno no debe encubrir a ninguna persona. En ese sentido, reclamó que Cerimedo responda ante la Justicia sin privilegios y que la investigación avance para determinar qué ocurrió y quiénes fueron responsables del ataque.