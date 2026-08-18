El hallazgo en Siria que refuerza la candidatura de Rafael Grossi para conducir la ONU

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi , reveló este martes desde Damasco que la agencia de la ONU verificó la existencia de "toneladas de material nuclear" en un emplazamiento sirio que el gobierno anterior nunca había declarado. Según el diplomático, ese material "podría haber sido utilizado con fines ilícitos".

El caso salió a la luz por iniciativa de las propias autoridades sirias. El 17 de julio, el nuevo gobierno envió una carta al OIEA en la que informaba sobre la presencia de material nuclear en una localidad hasta entonces no declarada. Poco después, la administración que asumió tras el derrocamiento de Bashar al Assad autorizó el ingreso de los inspectores internacionales al lugar, cuya ubicación exacta no fue revelada.

Grossi elogió esa actitud y habló de una "valiente decisión" por parte de Damasco. Durante su visita al país recorrió uno de los sitios involucrados, donde los especialistas del organismo tomaron muestras para avanzar en el análisis. De acuerdo con un comunicado conjunto difundido por la agencia, la misión abarcó un emplazamiento en Deir Ezzor y una segunda ubicación vinculada al material identificado recientemente.

Las evaluaciones técnicas realizadas hasta el momento arrojaron un resultado tranquilizador. El canciller sirio, Assad al Shaibani, sostuvo en conferencia de prensa junto a Grossi que el material hallado "no representa ningún riesgo" y describió al sitio clandestino como un "legado dejado por el antiguo régimen".

El funcionario precisó además que el material permanecerá en territorio sirio bajo el sistema de salvaguardias del OIEA, el mecanismo internacional de control que permitirá inventariarlo y mantenerlo bajo supervisión permanente. En la misma línea, Shaibani reivindicó el "derecho soberano y legal" de Siria al uso civil y pacífico de la energía nuclear, remarcó que el acceso a los inspectores se concedió por "decisión soberana" y definió la transparencia como una "elección", con el compromiso de profundizar la cooperación con la agencia.

Para Grossi, el objetivo del operativo es registrar lo encontrado e incorporarlo formalmente al régimen internacional de salvaguardias. "Estamos empezando a pasar página, y pasar página no significa olvidar el pasado", afirmó desde la capital siria.

Dieciocho meses de negociación

A partir del encuentro entre Grossi y el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, en junio del 2025, el OIEA obtuvo acceso inmediato y sin restricciones a los lugares relevantes para esclarecer viejas actividades nucleares, y los muestreos revelaron trazas de uranio natural procesado en una de las instalaciones vinculadas al caso. Grossi valoró que el desenlace de dieciocho meses de trabajo con Damasco constituye "un buen día para la seguridad y la paz mundiales".

Todo ocurre en el marco de la transición que atraviesa Siria desde que una coalición rebelde derrocó a Al Assad en diciembre de 2024, tras casi catorce años de guerra civil. La existencia de material nuclear fuera de los sitios declarados aparece ahora entre los asuntos que el nuevo poder deberá administrar bajo mirada internacional.

Un antecedente que llega en plena carrera por la ONU

Rafael Grossi, titular del OIEA, exigido por Irán. Foto Dpa DPA

La misión encuentra a Grossi en un momento decisivo de su trayectoria diplomática. El titular del OIEA es uno de los siete postulantes a suceder a António Guterres como secretario general de las Naciones Unidas y cuenta con el respaldo formal del gobierno argentino.

En la primera votación preliminar del Consejo de Seguridad quedó tercero, con siete adhesiones positivas, dos rechazos y seis países que no expresaron opinión, detrás de la costarricense Rebeca Grynspan y de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett.

La próxima ronda será el 21 de agosto, y entre sus principales credenciales el argentino exhibe su intervención directa en crisis internacionales delicadas, una lista a la que ahora suma la inspección del material nuclear descubierto en Siria.