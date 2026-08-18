Gatos naranjas: por qué casi todos son machos y qué los hace tan especiales

Los gatos naranjas, reconocidos por su singularidad genética, constituyen casi el 80% de la población felina masculina.

Los gatos naranjas se han ganado la fama de tener una personalidad única. Estos felinos no pertenecen a una raza en particular, sino que su color se debe a una condición genética que, además, hace que casi el 80% de ellos sean machos.

Cómo son los gatos naranjas Nos referimos como gato naranja a aquellas mascotas felinas cuyo pelaje presenta tonalidades anaranjadas, rojizas, doradas o crema. La gran mayoría de estos gatos también cuenta en su pelaje con un patrón atigrado (tabby), que suele formar líneas o manchas distintivas en el cuerpo y en la cara, además de la clásica "M" dibujada en la frente.

Los gatos naranjas pueden ser marmolados, atigrados o moteado. Foto: Shutterstock Por qué hay más machos que hembras La causa de este color tan particular es un gen llamado ARHGAP36, ubicado en el cromosoma X. En los gatos, este gen activa las células pigmentarias de la piel, lo que deriva en el tono anaranjado de su pelo.

La diferencia en la proporción entre machos y hembras se debe a la forma en que se hereda este cromosoma:

Los machos son XY: tienen un solo cromosoma X. Si heredan ese X con la mutación, su pelaje será naranja.

Las hembras son XX: necesitan heredar la mutación en sus dos cromosomas X para ser completamente naranjas, una combinación estadísticamente mucho menos probable. Por este motivo, cerca del 80% de los gatos naranjas son machos, mientras que las hembras totalmente naranjas son una verdadera rareza.