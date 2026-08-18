Por qué los gatos eligen a un integrante de la casa como su favorito

Descubre si eres la persona elegida por tu gato con estas señales claras. Ni la comida ni los premios: esto es lo que hace que un gato te elija a ti.

¿Tu mascota te eligió a ti? Los gatos domésticos suelen seleccionar a un integrante específico de la familia como su individuo predilecto.

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Las señales claras del afecto de los gatos Los gatos eligen a su persona favorita basándose en la comunicación diaria y la interacción constante. No siempre eligen a quien les da de comer todo el tiempo. Prefieren a quien respeta sus tiempos de descanso y entiende sus señales corporales.

El tono de voz influye de forma directa en su decisión final. Las personas que hablan con un volumen bajo transmiten mayor tranquilidad a las mascotas. Los ruidos fuertes o los movimientos bruscos generan rechazo inmediato en el animal.

La rutina de juego fortalece el vínculo entre ambas partes diariamente. Dedicar varios minutos a perseguir juguetes fortalece la confianza mutua entre ellos. La paciencia resulta fundamental para ganar el afecto de cualquier ejemplar.

Los felinos buscan refugio con quienes respetan su espacio personal. Si alguien los fuerza a recibir caricias, la mascota evitará ese contacto. El lenguaje corporal positivo atrae al animal de manera natural.