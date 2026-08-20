No quedan dudas: dónde deben dormir los perros cuando hace frío

Los perros necesitan un lugar propio, seco y confortable para dormir, idealmente alejado de corrientes de aire y del frío del piso.

Los perros necesitan un espacio cómodo y protegido para descansar durante los días de frío. Foto: Pixabay

Los días más fríos del invierno hicieron reflexionar a quienes conviven con sus perros en el hogar sobre cuál es el mejor lugar para que descansen. Si bien existen diferentes opciones, lo más importante es que el espacio elegido sea seguro, cómodo y esté protegido del frío.

Según los expertos de Tiendanimal, es importante que cada perro tenga su propio espacio para descansar. En este sentido, una cama propia o una manta pueden ser buenas alternativas. Con respecto al lugar, puede ubicarse cerca de la habitación o en algún sector tranquilo de la casa. Por otro lado, muchos perros también prefieren estar cerca de la entrada para escuchar lo que sucede en el exterior.

En caso de colocar su cama cerca de puertas o ventanas, hay que asegurarse de que no reciba directamente las corrientes de aire frío. De esta manera, el animal podrá mantenerse más protegido y descansar cómodamente durante las noches de bajas temperaturas.

Durante las noches frías, los perros deben contar con un espacio seco y confortable dentro del hogar.Foto: Archivo MDZ Qué tener en cuenta para ubicar su cama También es recomendable que la cama esté separada del piso frío y de zonas húmedas, y que el perro tenga suficiente espacio para acomodarse y cambiar de posición durante la noche. De esta manera, podrá mantener mejor su temperatura corporal y descansar sin interrupciones.