Netflix: la serie de Harlan Coben que rompe todos los esquemas y arrasa

Ni una palabra es una miniserie que lleva algún tiempo en Netflix . Sin embargo, la audiencia la sigue eligiendo por ser una marca registrada del autor. Con seis capítulos la audiencia logrará embarcarse en una trama marcada por secretos del pasado y giros frenéticos.

“La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La historia se traslada a las afueras de Varsovia para retratar la aparente vida perfecta de la familia Barczyk. El drama se desencadena tras la trágica y sospechosa muerte de Igor, un hecho que sume en la culpa y la depresión a su mejor amigo, Adam.

Intrigada y preocupada por el comportamiento de su hijo, su madre Anna decide monitorear su teléfono móvil de manera encubierta. La maniobra la lleva a descubrir una reveladora conversación donde el joven se atribuye la responsabilidad del trágico suceso.

La intriga escala cuando Adam desaparece sin dejar rastro. Al intentar localizarlo en unos galpones abandonados que el joven solía frecuentar, Anna es atacada por un grupo de desconocidos, convirtiéndose también en víctima de la misteriosa secuencia de hechos.

En tanto, la posterior aparición de un cuerpo femenino en el lugar de la desaparición enciende las alarmas de las autoridades y atrae la atención de Pawe Kopiski quien inicia su propia investigación en busca de una laptop clave para armar el rompecabezas.

La producción de la serie reserva la resolución de todas sus incógnitas para un desenlace que promete no dejar ningún cabo suelto.