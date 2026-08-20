La película LGBTIQ+ argentina de Netflix que habla sobre identidad y tradición

Una película argentina disponible en Netflix combina humor y drama en una historia sobre identidad, familia, tradición y un regreso marcado por el pasado.

Netflix reúne en su catálogo producciones de distintos géneros, países y un espacio especial para el cine argentino. Entre los títulos locales que se destacan está Transmitzvah, una película dirigida por Daniel Burman que combina comedia y drama. Estrenada en 2024, la historia gira alrededor de la identidad, los vínculos familiares y las tradiciones.

La protagonista es Mumy Singer, una cantante de música yiddish que vive en España. Años atrás, cuando todavía se llamaba Rubén, había rechazado realizar su bar mitzvá. Después de una tragedia familiar, decide regresar a Buenos Aires y reencontrarse con su pasado. Su vuelta también la lleva a enfrentarse con su familia y con una ceremonia que había quedado pendiente.

La película presenta así una historia relacionada con la identidad de género y las tradiciones familiares. Mumy intenta reconstruir algunos vínculos y cerrar heridas de su infancia. El regreso a su ciudad natal también pone en primer plano las diferencias entre su vida actual y el entorno en el que creció.

NETFLIX La película se estrenó en el Festival de Cannes en 2024 El film tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, el 18 de mayo de 2024. Luego llegó a las salas argentinas el 10 de octubre de ese mismo año. El reparto está encabezado por Penélope Guerrero, quien interpreta a Mumy. La acompañan Juan Minujín, Alejandro Awada, Alejandra Flechner y Gustavo Bassani. También forman parte del elenco Carla Quevedo, Carlos Belloso, Damián Dreizik y otros actores.

La producción pertenece a los géneros comedia y drama, con una marcada temática LGBTIQ+. Su duración es de 1 hora y 40 minutos. Netflix la presenta como una tragicomedia argentina vinculada con las relaciones familiares y la identidad.