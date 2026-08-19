Tiene 6 capítulos y es al estilo Bridgerton: la nueva serie en Netflix con todos los condimentos para maratonear

La crítica celebra 'Mi brillante carrera', la miniserie de Netflix que narra las ambiciones literarias de una joven en 1901, desafiando las reglas.

Netflix da la bienvenida a Mi brillante carrera, un serie australiana que vuelve el tiempo atrás y presenta a una joven aventurera del siglo XX. La miniserie estrenó sus 6 episodios y la crítica está asombrada por su historia y el gran trabajo de producción.

La serie vuelve a 1901, cuando la joven Sybylla de familia humilde se traslada a la casa de su abuela adinerada para presentarse a la sociedad. Su familia espera que encuentre un buen marido, pero ella solo quiere perseguir sus ambiciones literarias. Por eso, está dispuesta a romper todas las reglas para lograrlo. Pero, ¿qué pasa si el amor toca su puerta?

La serie es perefecta para maratones rápidos porque cada uno de los capítulos tiene un ritmo dinámico que no deja que pierdas las atención. Además, es una serie al estilo Bridgerton ya que cuenta con romances de época intensos con varios bailes y enredos familiares entre medio.

No te pierdas el tráiler de la serie La crítica no ha tardado en darle el visto bueno por su historia "atrevida y sensual, aunque un poco empalagosa", resumen en The Guardian. Asimismo cuenta con una banda sonora moderna porque combina la estética del siglo XX con canciones de pop y rock australiano, dotando a la serie de una energía juvenil.