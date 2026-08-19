La miniserie mexicana de Netflix que no te podés perder: tiene pocos capítulos

Un drama familiar con secretos que se extienden por dos décadas llega a Netflix con una miniserie mexicana de apenas 10 episodios.

Los amantes de las historias de drama latinoamericanas pueden encontrar en Netflix producciones cortas que recuperan lo mejor de las telenovelas, pero sin ser demasiado extensas. Este es el caso de la miniserie de 10 capítulos El otro padre, una historia familiar que combina secretos, conflictos y una situación límite que te mantendrá pegado a la pantalla.

La serie mexicana combina un secreto familiar guardado durante dos décadas con la historia de una joven que necesita un trasplante de riñón de manera urgente. Ante esta situación, la madre deberá revelar que tuvo un amorío muchos años atrás y que el padre de su hija no es quien ella siempre creyó.

“Con la vida de su hija en juego, una doctora busca un donante de riñón…, pero termina revelando un amorío secreto y una prueba de ADN que podría destruir a dos familias”, revela la sinopsis oficial de la plataforma de streaming.

Mira el trailer de la miniserie La miniserie ya es un éxito en Netflix Estrenada el 22 de julio de 2026, la miniserie rápidamente comenzó a ocupar un lugar importante en los rankings de Netflix en distintos países. Su historia generó interés entre los espectadores, que también comenzaron a preguntarse si la plataforma de streaming apostará por una segunda temporada. Por ahora, habrá que esperar para conocer esa respuesta.