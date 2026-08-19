La miniserie coreana de Netflix con una historia adictiva

El romance mágico de Netflix que te hará emocionar hasta las lágrimas en un fin de semana. Una miniserie coreana.

Esta miniserie coreana de Netflix atrapa desde el primer minuto por su historia mágica e intensa. La idea de recordar todas las vidas pasadas genera emociones profundas en cada capítulo.

El drama romántico que atrapa a miles de usuarios Nos vemos en mi 19.ª vida es una producción surcoreana que conquista a la audiencia mundial. La protagonista Ban Jieum posee la capacidad única de recordar cada una de sus reencarnaciones anteriores. Durante siglos acumula conocimientos, idiomas y memorias de distintas épocas pasadas en la tierra.

Su existencia da un vuelco dramático durante su vida número dieciocho por un accidente trágico. En esa etapa conoce a un joven especial que deja una marca imborrable en su corazón. Tras esa interrupción repentina, ella nace de nuevo con un objetivo fijo en mente.