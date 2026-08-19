Netflix: una película conmovedora y basada en hechos reales

La película basada en hechos reales de Netflix que te hará reflexionar sobre tu vida. Un encuentro inesperado cambia todo.

Una transformación real que toca el corazón desde la primera escena. Esta película de Netflix basada en hechos reales impacta porque demuestra el poder del perdón para sanar vidas rotas.

Netflix: el drama humano que emociona a miles de personas Same Kind of Different as Me expone la vida de un matrimonio millonario en plena crisis. Ron y Debbie Hall enfrentan una grave grieta por culpa de una traición dolorosa. Para intentar salvar su unión, ambos deciden colaborar como voluntarios en un refugio local.

En ese lugar conocen a Denver, un hombre sin hogar con un pasado duro. Él arrastra un historial marcado por la violencia, el rechazo y la injusticia social. A pesar de los miedos iniciales, una amistad sincera comienza a crecer entre ellos.