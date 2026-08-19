La guía práctica para limpiar y estirar la vida útil de los sillones tapizados

Los sillones son el centro de convivencia en cualquier hogar y, por ende, son los muebles que más sufren el uso cotidiano. Sin embargo, utilizar productos o técnicas inadecuadas de limpieza puede dejar aureolas permanentes o dañar las fibras.

La regla de oro antes de aplicar cualquier líquido es leer la etiqueta del fabricante (ubicada habitualmente debajo del asiento o dentro de los almohadones). Esta cuenta con siglas que definen el tipo de limpieza permitido:

En caso de que la etiqueta no esté disponible, realizar siempre una prueba en una esquina oculta para comprobar que el textil no pierda color ni cambie de textura.

Más allá de los accidentes puntuales, el enemigo principal del tapizado es el polvo, los pelos de mascotas y las migas que se introducen en el tejido y desgastan la fibra con el roce.

Es por eso que se aconseja aspirar una vez por semana, pasar un cepillo de cerdas blandas siempre en el mismo sentido para peinar la tela y mantener su textura. También dar vuelta los almohadones móviles periódicamente para asegurar un desgaste simétrico y ventilar los ambientes para evitar la acumulación de humedad.

Cómo remover manchas al instante

Frente a un derrame accidental, el factor tiempo es crucial para que el líquido no penetre. Primero, presionar y jamás frotar. Se usa un paño seco sobre el líquido. Si el código del tapizado lo permite, aplicar pequeñas dosis de detergente neutro diluido en agua sin saturar el relleno.

Dejar secar la zona al aire libre en un espacio bien ventilado, evitando el uso directo de secadores de pelo o estufas que puedan deformar los componentes internos.