El pueblo del oeste bonaerense que conserva una histórica abadía entre caminos arbolados

El viaje hacia Jáuregui cambia de ritmo después de dejar atrás el conurbano. A pocos kilómetros de la ciudad de Luján, la estación abre paso a un pueblo donde conviven antiguas huellas ferroviarias, memoria industrial, calles arboladas y un monasterio benedictino que todavía sostiene una vida de oración, trabajo y hospitalidad.

La escapada puede organizarse en el día desde la Ciudad de Buenos Aires, aunque requiere combinar servicios. El recorrido comienza con la línea Sarmiento hasta Moreno y continúa en el ramal Moreno–Mercedes, que tiene parada en Jáuregui. No existe, por lo tanto, un servicio directo desde Once: hay que bajar y realizar el trasbordo en Moreno. La conexión ferroviaria no es un detalle menor en su identidad: la estación fue inaugurada en 1884 y el municipio toma ese acontecimiento como punto de partida para el desarrollo de la comunidad. En 2025, la localidad conmemoró sus 141 años con gastronomía, música y una feria de emprendedores.

El pueblo creció alrededor de las vías, pero su transformación más profunda llegó durante el siglo XX con la expansión de la industria textil. La Algodonera Flandria y la figura del empresario belga Julio Steverlynck dejaron una marca que todavía puede reconocerse en el trazado urbano, las instituciones y los nombres del lugar.

Una caminata permite pasar por la estación, la avenida Flandes y distintos espacios vinculados con esa etapa productiva . El Club Social y Deportivo Flandria es otra pieza inseparable de esa identidad y mantiene una fuerte presencia en la vida comunitaria. Esa combinación de patrimonio obrero y escala de pueblo diferencia a Jáuregui de otras escapadas rurales centradas únicamente en restaurantes o antiguas estaciones.

El principal atractivo religioso se encuentra en las cercanías del casco urbano. La Abadía de San Benito fue fundada en 1914 por la Abadía de Santo Domingo de Silos y permaneció en Buenos Aires hasta 1973, cuando la comunidad se trasladó a su ubicación actual, próxima a Jáuregui. Los monjes siguen la tradición benedictina, organizada alrededor de la oración, el trabajo y la recepción de huéspedes. El silencio y la liturgia forman parte de la experiencia, por lo que la visita exige respetar el ritmo cotidiano de la comunidad. No funciona como un museo con acceso permanente: quienes deseen asistir a una celebración, recorrer sectores habilitados o realizar un retiro deben consultar previamente los horarios y las condiciones de ingreso con la abadía.

La gastronomía también forma parte del calendario popular de la zona. La Municipalidad de Luján conserva el registro de ediciones de la Fiesta de la Comida Criolla, una propuesta que reunió platos tradicionales, productores y actividades culturales. Se trata de una celebración eventual y no de una feria gastronómica que funcione todos los fines de semana. Además, hasta el 19 de agosto no aparece una edición 2026 confirmada en la agenda oficial del municipio. Por ese motivo, no conviene planificar el viaje suponiendo que habrá una celebración próxima. Jáuregui mantiene otras fechas comunitarias, como su aniversario, pero la programación, el lugar y las condiciones pueden cambiar cada año.

Cómo llegar a Jáuregui en tren

Para viajar, Trenes Argentinos mantiene publicado el recorrido Moreno–Mercedes dentro de la línea Sarmiento. Como se trata de un servicio con menor frecuencia que el tramo Once–Moreno, es indispensable revisar los horarios de ida y regreso el mismo día y consultar el estado de la línea antes de salir. También conviene prever margen para la combinación y evitar depender del último tren disponible.

La estación de Jáuregui permite iniciar el paseo por el pueblo, aunque para llegar a la abadía puede ser necesario completar el trayecto con transporte local. Otra opción es viajar en auto y combinar la jornada con el centro histórico de Luján, la basílica y sus museos. Con una agenda sencilla y sin apuros, el destino ofrece una mirada distinta sobre el oeste bonaerense.