¿Keratina recién hecha? los cuidados claves que nadie te cuenta

El error común tras la keratina que arruina el efecto en pocos días. Tu cabello alisado necesita hábitos específicos desde el primer día. Un mal lavado o usar productos inadecuados destruye el tratamiento .

Usa solo champú y acondicionador libres de sulfatos en cada lavado. Las sales y detergentes agresivos eliminan la capa protectora de proteína rápidamente.

Lava tu cabello un máximo de tres veces por semana. El agua constante desgasta la fibra capilar y reduce la duración del producto.

Aplica una mascarilla hidratante de calidad una vez por semana. Este hábito devuelve la humedad perdida y mantiene la suavidad de las hebras.

Coloca unas gotas de aceite de argán únicamente en las puntas secas. Este extracto natural sella las zonas frágiles y previene las puntas abiertas.

Lo que hay que tener en cuenta.

Evita las tinturas y el uso diario de planchas calientes. Las herramientas de calor extremo queman la queratina y resecan la estructura capilar.

Programa tus retoques de alisado cada tres o cuatro meses. Respetar este tiempo evita la acumulación innecesaria de químicos en la raíz.

Protege tu melena al dormir usando una funda de almohada suave. La fricción constante con telas gruesas genera encrespamiento y rompe el cabello.