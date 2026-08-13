El clásico Nokia sin pantalla táctil es tendencia en Mercado Libre y con un precio especial

El regreso del Nokia sin pantalla táctil que triunfa en Mercado Libre. ¿Por qué la gente está comprando este celular de botones?

Los botones físicos regresan con fuerza. Cada vez más personas buscan desconectarse de las redes o tener un equipo secundario para emergencias como el clásico Nokia, que es tendencia en Mercado Libre.

Las características del Nokia clásico que vuelve a ser tendencia El Nokia Basic 106 Dual SIM regresa al mercado con su diseño clásico en color gris oscuro. Este equipo busca resolver las necesidades básicas de comunicación con una batería de muy larga duración.

Su memoria RAM de 4 MB e interna de 4 MB resultan suficientes para llamadas telefónicas y mensajes. La capacidad para dos tarjetas SIM permite manejar dos líneas en un solo dispositivo pequeño y ligero.

El precio actual en la plataforma es de $ 29.940 con opciones de pago muy accesibles. Existe la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas fijas de $ 6.736 para mayor comodidad.

Este modelo resiste caídas fuertes y golpes cotidianos sin sufrir daños en su estructura exterior. Su teclado físico permite marcar números sin mirar y usar la linterna integrada con un solo botón.