Cómo quitar la grasa pegada de las ollas y dejarlas como nuevas

Para mantener tus ollas impecables, un método casero con bicarbonato de sodio y detergente ablanda la grasa adherida.

Paso a paso para eliminar la grasa de las ollas. Foto: Shutterstock

Con el uso, es común que las ollas comiencen a acumular grasa y restos de comida que son difíciles de quitar. Sin embargo, existe un sencillo truco casero que permite eliminar la suciedad pegada y recuperar el aspecto de estos utensilios sin demasiado esfuerzo.

Para realizar esta limpieza se pueden utilizar productos que suelen estar presentes en cualquier hogar, como bicarbonato de sodio, detergente y agua caliente. La combinación ayuda a ablandar la grasa y facilita su posterior remoción.

Con bicarbonato, detergente y agua caliente se puede remover la suciedad de las ollas. Foto: Archivo Cómo quitar la grasa pegada de las ollas Para poner en práctica este truco se necesita:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Un chorro de detergente para platos.

Agua caliente.

Una esponja o cepillo suave. El primer paso consiste en colocar la olla en la pileta y agregar el bicarbonato de sodio sobre las zonas que tengan grasa adherida. Luego, se incorpora un chorro de detergente y se agrega agua caliente hasta cubrir la suciedad.

Se debe dejar actuar la mezcla durante unos 15 a 20 minutos para que el calor y los productos ayuden a ablandar la grasa. Después, se frota la superficie con una esponja hasta retirar los restos de suciedad. Si la grasa está muy adherida, se puede repetir el procedimiento o utilizar un cepillo adecuado para la superficie de la olla.