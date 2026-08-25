La serie australiana de Netflix que atrapa con un misterio sobrenatural y no vas a poder dejar de ver

Las series sobre personas que regresan de la muerte no son nada nuevo, pero esta serie disponible en Netflix logró darle una vuelta al tema. En Glitch, un policía llega de madrugada a un cementerio y se encuentra con algo que no tiene explicación. Siete vecinos que estaban muertos y enterrados aparecen parados frente a sus propias tumbas, sin un rasguño, sin recordar nada.

Estrenada en 2015, esta producción australiana mezcla drama, ciencia ficción, terror y misterio a lo largo de tres temporadas, disponibles en la plataforma.

James Hayes es agente de policía en Yoorana, un pueblo ficticio de Victoria que la serie construye con ese aire de comunidad chica donde todos se conocen y los secretos no tardan en salir a la luz. Una noche lo llaman al cementerio y ahí los encuentra, varios residentes locales que deberían estar muertos y sin embargo están ahí, en perfecto estado. Ninguno recuerda qué pasó ni por qué volvió.

El fenómeno no tiene una explicación evidente. Los resucitados tampoco recuerdan qué ocurrió ni por qué volvieron. James deberá investigar el caso junto a la médica Elishia McKellar, mientras intenta mantener en secreto una situación que podría alterar por completo la vida del pueblo.

A lo largo de 3 temporadas, Glitch combina la investigación policial con un misterio sobrenatural , a la vez que pone foco en las consecuencias personales del regreso de quienes habían muerto. De esta forma, la ficción no solo muestra quiénes son estas personas o qué fue lo que provocó su regreso, sino también qué significa volver a una vida que continuó sin ellas.

El elenco está encabezado por Patrick Brammall, Emma Booth y Genevieve O'Reilly, acompañados por Emily Barclay, Ned Dennehy y Sean Keenan, entre otros.

Una historia de tres temporadas para ver completa en Netflix

Glitch tiene 18 episodios distribuidos en tres temporadas, con seis capítulos en cada una. Aunque originalmente fue producida por la cadena ABC, fue en 2016 que Netflix adquirió los derechos internacionales para distribuir la primera entrega y posteriormente coprodujo las temporadas 2 y 3 junto con ABC.

Además del buen recibimiento por parte de la crítica especializada y los fans, la propuesta también tuvo reconocimiento en su país. La primera temporada recibió el premio a Mejor Serie Dramática de Televisión en los AACTA Awards de 2016, además de obtener un reconocimiento como Mejor Serie Dramática en los Logie Awards de ese mismo año.

Si buscás una serie de misterio con elementos de terror y ciencia ficción, esta producción australiana no te va a decepcionar. Las tres temporadas se encuentran completas en Netflix.