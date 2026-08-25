Solo para mentes abiertas: una historia en Netflix desafiante

Secretos de París en esta película de Netflix: el drama para mentes abiertas que divide opiniones.

Esta película de Netflix ofrece un retrato sobre el poder y la manipulación. Madame Claude resulta atrapante, porque expone cómo una mujer dominó la alta sociedad parisina mediante confidencias y pactos silenciosos. La llegada de una joven rebelde quiebra esa red de control y detona un conflicto intenso.

Netflix y el choque de intereses que amenaza un imperio La trama se sitúa en la década de 1960 dentro de la capital francesa. Madame Claude dirige una red exclusiva que atiende a políticos y figuras influyentes de la época. Su dominio parece intocable gracias al intercambio de información con la policía secreta.