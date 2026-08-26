La película argentina de Netflix que combina drama, crimen y suspenso

Netflix tiene una película argentina de drama y suspenso protagonizada por Cecilia Roth que aborda los secretos familiares y la violencia contra las mujeres.

Netflix tiene en su catálogo películas argentinas que abordan conflictos familiares y temas sociales. Entre ellas está Crímenes de familia, un drama de 2020 dirigido por Sebastián Schindel. La producción llegó a la plataforma a nivel mundial en agosto de ese año y tiene una duración de 1 hora y 39 minutos.

La historia sigue a Alicia, una mujer que intenta defender a su hijo Daniel cuando es acusado de violar e intentar asesinar a su exesposa. Mientras avanza el proceso judicial, la protagonista comienza a enfrentarse con situaciones que ponen en duda la imagen que tiene de su propia familia.

El conflicto no queda limitado al juicio. Alicia emprende una búsqueda personal mientras aparecen nuevos elementos relacionados con su entorno. La película utiliza ese recorrido para abordar temas como la violencia contra las mujeres y los vínculos familiares.

NETFLIX. Crímenes de familia NETFLIX El elenco de este drama está encabezado por Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá y Benjamín Amadeo. También participan Sofía Gala Castiglione, Yanina Ávila, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos, Diego Cremonesi y Claudio Martínez Bel.

La película tenía previsto un estreno en salas, pero finalmente llegó a Netflix en el contexto de la pandemia de COVID-19. También contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres por su abordaje de la violencia contra las mujeres.