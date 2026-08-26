El furioso cruce en redes entre Migue Granados y Ángel de Brito tras un dato sobre OLGA: "Cristal"

El periodista y el fundador de OLGA tuvieron un ida y vuelta en X luego de que de Brito diera a conocer una información sobre el canal de streaming.

En las últimas horas comenzaron a circular fuertes versiones sobre posibles cambios dentro de OLGA que tendrían como protagonista a Miguel Granados. La información generó repercusión y rápidamente derivó en un inesperado cruce en redes sociales.

Ángel de Brito fue quien dio a conocer parte de estas versiones en Ángel Responde. "Dicen, yo no lo tengo confirmado, es un rumor, que Migue vendió su parte de OLGA por una buena cifra y que él sigue en el canal haciendo cosas, pero parece que ya no quiere hacer el diario, está cansado", contó el periodista.

Esto fue lo que dijo Ángel de Brito en Ángel Responde sobre Miguel Granados y OLGA En la misma línea, Agustín Rey informó en La Linterna que Granados habría comentado a su entorno más cercano que está "casi seguro" de que en diciembre dejará la conducción de su ciclo diario. Según esta versión, no se desvincularía de OLGA, sino que continuaría dentro del proyecto desde otro rol.

Granados no pasó por alto los comentarios de de Brito en el streaming y le respondió muy picante al comunicador desde su cuenta de X. "El tipo pregunta en privado. Le contas que no, y cuenta que sí jajjaa. Que hermosura", escribió el fundador de OLGA.