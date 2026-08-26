Se filtraron detalles inéditos de la tormentosa separación de Lali Espósito y Mariano Martínez: "Cuando cortaron, él le..."

Tras las declaraciones que hizo la cantante sobre su ex en el streaming de Martín Cirio, Ángel de Brito dio a conocer detalles desconocidos sobre la ruptura entre los actores.

Aunque pasaron diez años desde la separación, la historia entre Lali Espósito y Mariano Martínez volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, un inesperado dato sobre lo ocurrido después de la ruptura volvió a poner el foco en aquel conflictivo final.

Todo comenzó luego de que la cantante hablará sobre su vínculo con su ex y fuera contundente al referirse a la posibilidad de volver a trabajar juntos. A esto se sumaron las declaraciones de su madre, quien reconoció que nunca logró construir una relación cercana con él.

Esto fue lo que dijo Ángel de Brito en LAM sobre Lali Espósito y Mariano Martínez En medio de este contexto, Ángel de Brito decidió contar en LAM detalles desconocidos sobre aquella separación y apuntó contra el comportamiento que habría tenido el actor después del final de la relación.

"A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito", aseguró el conductor. "Ellos salieron seis meses, poco tiempo", recordó Ximena Capristo.

Ángel de Brito dio detalles sobre la separación entre los artistas. Instagram Intrusos. Allí, el periodista rememoró cómo comenzó a deteriorarse el vínculo entre ambos durante la ficción Esperanza Mía. "Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego" explicó el comunicador, en referencia a la canción que la cantante lanzó por aquel entonces.