La mamá de Lali Espósito habló del casamiento con Pedro Rosemblat y se refirió sin filtro a Mariano Martínez

Majo Riera habló sobre el gran presente amoroso de su hija. Además, se refirió a la expareja de la cantante y su alianza con el conductor.

En una reciente visita al streaming Bondi Live, Majo Riera, madre de Lali Espósito, dialogó con Ángel de Brito y no esquivó las polémicas del pasado ni los logros del presente. La mujer, fue clara y trazó un panorama claro sobre cómo vive la familia esta etapa en su vida.

El sorpresivo "sí, quiero" El inminente casamiento de Lali con Pedro Rosemblat fue uno de los ejes centrales de la charla. Lejos de ocultar su asombro ante la noticia, Majo confesó entre risas: "Sí, sí me sorprendió. Justamente por eso me sorprendió, porque ella tenía un discurso que no (apuntaba al casamiento)". Sin embargo, dejó en claro su absoluta aprobación: "Pero mirá, la verdad que si ella está feliz y ellos están felices, está bien".

A la hora de hablar de su futuro yerno, Riera no escatimó en elogios y detalló qué es lo que más valora de él. "Lo queremos, me parece brillante. Y lo que más me gusta de Pedro es que la quiere mucho a Lali y la cuida mucho. Me parece un pibe que fundamentalmente la quiere mucho y la cuida", sentenció.

La inevitable aparición de Mariano Martínez Mariano Martínez y Lali Espósito terminaron mal su relación. Archivo MDZ El clima de la entrevista tomó un tono más picante cuando la conversación giró hacia el actor, con quien Lali protagonizó un sonado romance durante las grabaciones de Esperanza Mía. La madre de la cantante argumentó que su trato con él fue casi nulo por lo breve del vínculo. No obstante, en LAM aportó los detalles más ásperos de aquella ruptura, recordando actitudes calificadas como tóxicas, llamados a deshoras y los supuestos celos profesionales que detonaron la relación.

En contraste con esa lejanía, Riera sí profundizó en el reciente cruce mediático entre Lali y Marcelo Polino. Aunque consideró que el periodista es una buena persona y desestimó la idea de sumarse a una guerra mediática, fue categórica al explicar el origen del enojo de su hija: la mentira. Majo subrayó que el límite infranqueable para Lali es que se instale públicamente una falsedad que busque alterar su verdadera esencia o hacerla quedar ante el público como alguien que no es.