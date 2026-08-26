Agustín "Rada" Aristarán vuelve a calle Corrientes con "Chanta": cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

“Chanta” , el unipersonal protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán , volverá a calle Corrientes después de haber sido reconocido con el Premio Estrella de Mar 2026 y el Premio ACE 2026. La obra reestrenará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Astral y tendrá una temporada limitada.

Agustín “Rada” Aristarán vuelve a ponerse en la piel de Julio Ballesteros con el regreso de “Chanta”, la obra que combina comedia negra, ironía y crítica social. El libro pertenece a los directores, productores y guionistas Mariano Cohn y Gastón Duprat, junto con el escritor Juan José Becerra, mientras que la dirección estará a cargo, una vez más, de Marcelo Caballero.

La historia gira alrededor de Julio Ballesteros , un hombre que, después de su muerte, comienza a reflexionar sobre su propia vida, la sociedad y la hipocresía que encontró a su alrededor. A partir de un recorrido por diferentes momentos de su historia, la pieza expone las contradicciones tanto del personaje como de la sociedad argentina. Los monólogos y diálogos atraviesan temas como las costumbres, los prejuicios, la decadencia, la ambición, el oportunismo y las miserias humanas.

Ballesteros observa la vida y la muerte desde una perspectiva cínica e irónica. El personaje es presentado como un hombre que fue tan buen “chanta” que terminó convertido en una representación de una argentinidad difícil de explicar, pero fácilmente reconocible.

La puesta acompaña ese relato con un ritmo cinematográfico y transformaciones constantes del escenario . En lugar de permanecer estático, el espacio va cambiando para representar distintas etapas de la vida del protagonista y pasar de situaciones absurdas a momentos poéticos y patéticos.

La obra combina así elementos de la comedia negra con la crítica social, mientras Aristarán sostiene el relato como único protagonista.

Los premios que recibió “Chanta” en 2026

El regreso a Buenos Aires se producirá después de que la producción obtuviera dos distinciones durante este año. “Chanta” ganó el Estrella de Mar 2026 a Mejor Unipersonal, mientras que Agustín “Rada” Aristarán fue reconocido en los Premios ACE 2026 por su actuación masculina en una obra de un solo personaje.

Agustín "Rada" Aristarán en Chanta. Gentileza

Cuándo comienza la venta de entradas para “Chanta”

La preventa exclusiva comenzará este miércoles 26 de agosto a las 12 y se extenderá durante 24 horas para clientes Santander. El beneficio alcanza a las tarjetas Visa de crédito y débito y Mastercard de la entidad, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el jueves 27 de agosto.

El reestreno, en tanto, está previsto para el 17 de septiembre en el Teatro Astral, cuando Rada Aristarán vuelva a interpretar a Julio Ballesteros en esta nueva y limitada etapa de “Chanta”.