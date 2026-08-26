Tini Stoessel en shock: facturó 50 millones de dólares con su gira pero solo le pagaron una insólita suma

En medio del escándalo con la familia Stoessel, salió a la luz el dinero que habría ganado Tini con su gira y la cifra que terminó cobrando.

La relación profesional entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento de tensión después de que comenzaran a conocerse detalles sobre el manejo del patrimonio de la cantante. Lo que inicialmente había sido anticipado como una decisión de la artista puertas adentro de su entorno ahora tomó estado público y generó una fuerte repercusión.

Hace algunos días, Gustavo Méndez había contado en La mañana con Moria que la artista estaría por tomar una importante determinación y desligaría a su papá de su rol como representante. En las últimas horas, la información tomó una nueva dimensión luego de que trascendiera que la cantante habría iniciado una auditoría externa sobre el manejo de sus bienes y sus finanzas.

Alejandro Stoessel se encuentra en el ojo de la tormenta. Archivo MDZ Según se conoció, Tini habría atravesado distintas situaciones incómodas relacionadas con el acceso a su propio dinero, algo que habría despertado sus sospechas y la llevó a pedir una revisión de las cuentas y de las sociedades comerciales vinculadas con su patrimonio.

En Primicias Ya aseguraron que existiría documentación relacionada con la auditoría, la constitución de las sociedades que manejan y administran los bienes de la artista y todo el entramado comercial que se encuentra alrededor de su carrera. "Se habla de una cifra de 70 millones. Están los papeles de la auditoría, de la constitución de las sociedades comerciales que manejan y administran el patrimonio y de todo el negocio alrededor de Tini", informaron.

La cantante habría apartado a su padre de la gestión comercial tras graves sospechas. Instagram Tinistoessel. En medio de esta investigación, además, apareció un dato que generó todavía más interrogantes: el dinero que habría generado la cantante con su gira Futttura. "Ella facturó casi 50 millones de dólares en su primera etapa, que arrancó con varios shows en Tecnópolis. Lo que le contó a su entorno es que de eso solo recibió 300 mil dólares", afirmó Méndez. La diferencia entre ambas cifras despertó sorpresa en el programa y llevó a Fátima Florez a expresar su preocupación: "Hay algo raro, esto está mal".