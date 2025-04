Rada se transforma en "Chanta", un desafío teatral que promete sorprender

Con un personaje cargado de contradicciones y transformaciones, Rada promete dejar una marca indeleble en el público con una puesta en escena que va más allá de las expectativas. Durante una charla exclusiva con MDZ, compartió detalles sobre este nuevo proyecto, que lo encuentra en un momento personal único. "Estoy en una bisagra de mi vida", confesó, al describir el desafío que representa encarnar a Julio Ballesteros, un hombre que pasa de la madurez a la juventud a través de un truco teatral que tiene mucha magia y algo de oscuridad.

"Chanta" no es solo una obra de comedia, sino un espectáculo que aborda los matices oscuros del ser humano, representados a través de Julio Ballesteros, un gerente general que esconde muchas facetas detrás de su fachada. La elección del título, "Chanta", no es casual. Según Rada, "todos somos un poco chantas. Julio es un chanta, un tipo que se presenta como algo que no es, que siempre tiene algún truco bajo la manga". La obra juega con esa idea: todos, de alguna manera, hemos sido o seremos chantas en algún momento de nuestras vidas.

Rada anunció su nuevo unipersonal.

Con un guion que cuenta con la colaboración de los guionistas Mariano Cohn y Gastón Duprat junto al escritor Juan José Becerra y la dirección de Marcelo Caballero, "Chanta" es una sátira que promete mucho más que risas. Rada destacó la capacidad de los guionistas para desarrollar un personaje complejo y profundo, pero también "gracioso y oscuro a la vez". La magia en escena no solo se refiere a los trucos de su carrera como mago, sino a las transiciones de su personaje, quien retrocede en el tiempo a medida que avanza la obra.

Lo que más sorprende de "Chanta" es la transformación de Rada en el escenario. El actor no solo enfrenta un cambio de look, sino que debe encarnar a un hombre que se va rejuveneciendo, pasando por varias edades de su vida en cada acto. "Cada cambio de edad es un truco de magia", explicó Rada, revelando que su experiencia como mago le ha servido para lograr las transiciones más rápidas y sorprendentes para el público. "Es más fácil hacer que el personaje avance en el tiempo, pero hacerlo retroceder requiere mucha precisión".

Con una preparación técnica que incluye ensayos intensivos, Rada confiesa que el proceso ha sido desafiante, pero también increíblemente gratificante. "Nunca llegué tan tranquilo a un estreno", dijo, destacando el nivel de preparación con el que enfrenta este nuevo proyecto. "Lo que más me emociona es que la gente lo vea y que el equipo haya logrado algo tan preciso en tan poco tiempo".

Un espectáculo para el asombro

"Chanta" no solo se destaca por el increíble trabajo de transformación de su protagonista, sino también por una puesta en escena que va más allá de lo esperado. Cada acto está diseñado para sorprender al público de manera cada vez más impactante. Según Rada, cada momento de la obra está diseñado para generar incomodidad y ternura en el espectador, algo que es clave en la comedia satírica y oscura que propone la obra.

"La comedia clásica tiene algo de caricia antes de lanzar el pastel en la cara, y eso es lo que buscamos con 'Chanta'. Es un espectáculo que no te deja respirar, pero te sorprende constantemente", explicó el actor.

La importancia del título: ¿Qué es un "Chanta"?

El propio título de la obra no deja de generar curiosidad: "¿Por qué 'Chanta'?" Rada lo tiene claro: "Porque todos somos un poco chantas. Julio Ballesteros es un chanta, pero todos tenemos algo de eso. Lo vemos en nuestros amigos, nuestros padres, en nosotros mismos. Lo importante es que no vengan con ideas preconcebidas. 'Chanta' no es lo que creen que va a ser, es mucho más".

Y es que, según el actor, este espectáculo es capaz de cambiar la perspectiva del espectador en cada acto, dejando al público "con la mandíbula por el piso" al final de la función. "Lo que van a ver no es lo que esperan. La obra tiene mucho de sorpresa, y la gente va a salir de la sala con una sensación muy diferente a la que tienen cuando entran", aseguró.

Rada también destacó la preventa de entradas, que ha sido un éxito rotundo. "En estos tiempos que corren, ver que la gente confía en el proyecto es algo que me llena de alegría. Hay algo en el guion, en la dirección y en los actores que hace que la gente se arriesgue", expresó, agradecido por el apoyo.

"Chanta" promete ser uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada, con un Agustín Aristarán que, con su humor único y su enorme capacidad de transformación, lleva al público a un viaje lleno de sorpresas, risas y reflexiones. A partir de este viernes 11 de abril, en el Teatro Metropolitan, "Chanta" promete ser un hito en el escenario argentino, luego del éxito arrasador de Rada en el musical "School of Rock", donde la magia, la comedia y la oscuridad se mezclan para crear una experiencia teatral inolvidable.

Mirá la charla completa