La artista se encontraba dando su show cuando realizó una contundente declaración antes de seguir cantando.

Tini Stoessel se encuentra muy contenta con su espectáculo Futttura en Buenos Aires y artistas como Chris Martín de Coldplay, Juanes, entre otras grandes figuras, han pasado por el escenario. Sin embargo, lo que más llamó la atención luego de esto fue un fuerte comentario que muchos asociaron a Marcelo Tinelli.

La artista se encontraba a punto de interpretar "Pa", tema dedicado a su padre, quien tuvo una fuerte pelea con el histórico conductor y también sufrió una enfermedad que lo tuvo complicado de salud.

En medio del complicado momento por el que está pasando Marcelo Tinelli en cuanto a deudas y amenazas a su familia, Tini decidió expresar una frase que resonó en todos lados y se volvió viral en las diferentes redes sociales: "A veces la vida no se encarga rápido de las cosas, pero acuérdense que la justicia divina está mirando todo desde arriba y existe".

El filoso comentario de Tini Stoessel en el show ¿Dedicado a Marcelo Tinelli? El filoso comentario de Tini Stoessel que sorprendió a todos En una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, el conductor de LAM le consultó a Tinelli sobre la polémica que se generó con la familia de Tini y él fue tajante con su respuesta: "Me dolió porque mis hijas la adoran, son amigas de ellas, me entendés".