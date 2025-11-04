Chris Martin emocionó a sus fans tras el show con Tini Stoessel: el inesperado encuentro en Puerto Madero
El británico hizo historia en Tecnópolis con la cantante argentina. Lejos de quedarse solo con el impactante show, el hombre sorprendió a algunos fanáticos.
En la noche del domingo, Tini Stoessel y Chris Martin hicieron historia. Tecnópolis se vistió de tinistas y fanáticos de Coldplay y la emoción fue absoluta. Las figuras, quienes muestran una química increíble sobre la tarima, ofrecieron un show que quedará en el corazón de todos los concurrentes.
Con "We Pray" y "Carne y Hueso", los talentosos cantantes deslumbraron FUTTTURA en su quinta fecha. Tras el despliegue artístico de Martin y el altísimo nivel que dejó en Tecnópolis, los rumores sobre otros artistas comienzan a avecinarse, aunque resta esperar confirmaciones oficiales.
Te Podría Interesar
Tras la culminación de aquel espectáculo, el británico de 48 años aprovechó para disfrutar de Buenos Aires unos días más y, con gran humildad, sorprendió a algunos fanáticos que lo esperaban fuera del hotel de Puerto Madero. El resultado terminó con icónicas fotos y palabras del artista que fueron replicadas por los testigos del momento.
Los videos y las fotos del momento
Gustavo Méndez compartió en sus redes el hecho: "Chris Martin saludó a unos fanáticos y se sacó fotos". Tras eso, el periodista reposteó diversas imágenes con quienes habían tenido la oportunidad de verlo cara a cara.
Una de las jóvenes allí presentes expresó: "Todavía no entiendo nada, pero es un tipazo"; otros de los testigos relató: "El dijo '¿Estás nervioso? Tranquilo, soy humano, estoy aquí'. Sos un alien, sos el más grande de todos los humanos, te amo". La emoción fue evidente y absoluta.
En otras de las grabaciones, uno de los fanáticos detalló que el cantante británico había salido del hotel descalzo, algo que desató ternura en redes. Como último detalle, Méndez expresó en sus redes la posibilidad de que Coldplay vuelva a Argentina, algo que dejó expectantes a todos.