Chris Martin emocionó a sus fans tras el show con Tini Stoessel: el inesperado encuentro en Puerto Madero

El británico hizo historia en Tecnópolis con la cantante argentina. Lejos de quedarse solo con el impactante show, el hombre sorprendió a algunos fanáticos.

El cantante de Coldplay y un gran gesto con fanáticos. Créditos: Instagram / X / gustavomendez

En la noche del domingo, Tini Stoessel y Chris Martin hicieron historia. Tecnópolis se vistió de tinistas y fanáticos de Coldplay y la emoción fue absoluta. Las figuras, quienes muestran una química increíble sobre la tarima, ofrecieron un show que quedará en el corazón de todos los concurrentes.

Con "We Pray" y "Carne y Hueso", los talentosos cantantes deslumbraron FUTTTURA en su quinta fecha. Tras el despliegue artístico de Martin y el altísimo nivel que dejó en Tecnópolis, los rumores sobre otros artistas comienzan a avecinarse, aunque resta esperar confirmaciones oficiales.

Tras la culminación de aquel espectáculo, el británico de 48 años aprovechó para disfrutar de Buenos Aires unos días más y, con gran humildad, sorprendió a algunos fanáticos que lo esperaban fuera del hotel de Puerto Madero. El resultado terminó con icónicas fotos y palabras del artista que fueron replicadas por los testigos del momento.

Los videos y las fotos del momento Embed - Chris Martin emocionó a sus fans tras el show con Tini Stoessel: el inesperado encuentro en la puerta del hotel Gustavo Méndez compartió en sus redes el hecho: "Chris Martin saludó a unos fanáticos y se sacó fotos". Tras eso, el periodista reposteó diversas imágenes con quienes habían tenido la oportunidad de verlo cara a cara.

image Una de las jóvenes allí presentes expresó: "Todavía no entiendo nada, pero es un tipazo"; otros de los testigos relató: "El dijo '¿Estás nervioso? Tranquilo, soy humano, estoy aquí'. Sos un alien, sos el más grande de todos los humanos, te amo". La emoción fue evidente y absoluta.