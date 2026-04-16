El emotivo adiós de Daniel Piccolo, exbaterista de los Enanitos Verdes, a Felipe Staiti: "Tanto para decir"

Tras la partida del guitarrista a los 64 años, su histórico compañero rompió el silencio con un comunicado en su cuenta de Facebook.

Enanitos Verdes nació a fines de los años setenta y comienzo de los ochenta.

El lunes 13 de abril de 2026 quedó marcado por una noticia profundamente triste: en horas de la noche se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti. El reconocido guitarrista murió a los 64 años, luego de haber permanecido internado durante algunos días en el Hospital Italiano.

En ese contexto de conmoción, este jueves, Daniel Piccolo, exbaterista de Enanitos Verdes, se refirió a su colega a través de una publicación en Facebook, donde compartió un sentido mensaje tras su muerte.

enanitos verdes Daniel Piccolo dejó de ser parte de la banda en 2009. Facebook Enanitos Verdes

"Acabo de terminar de leer todos los mensajes recibidos por WhatsApp y este medio. Nunca fueron tantos", comienza diciendo el posteo del artista.

"Se juntó mi cumple con el viaje de Felipe. Como siempre lo hice, los voy a contestar uno por uno. Y, me llevará unos días. Gracias por el cariño, los buenos deseos y, sobre todo el apoyo", expresó Piccolo.