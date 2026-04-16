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Felipe Staiti

El emotivo adiós de Daniel Piccolo, exbaterista de los Enanitos Verdes, a Felipe Staiti: "Tanto para decir"

Tras la partida del guitarrista a los 64 años, su histórico compañero rompió el silencio con un comunicado en su cuenta de Facebook.

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Enanitos Verdes nació a fines de los años setenta y comienzo de los ochenta.

Enanitos Verdes nació a fines de los años setenta y comienzo de los ochenta.

Instagram Enanitosverdes.

El lunes 13 de abril de 2026 quedó marcado por una noticia profundamente triste: en horas de la noche se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti. El reconocido guitarrista murió a los 64 años, luego de haber permanecido internado durante algunos días en el Hospital Italiano.

En ese contexto de conmoción, este jueves, Daniel Piccolo, exbaterista de Enanitos Verdes, se refirió a su colega a través de una publicación en Facebook, donde compartió un sentido mensaje tras su muerte.

enanitos verdes
Daniel Piccolo dej&oacute; de ser parte de la banda en 2009.

Daniel Piccolo dejó de ser parte de la banda en 2009.

"Acabo de terminar de leer todos los mensajes recibidos por WhatsApp y este medio. Nunca fueron tantos", comienza diciendo el posteo del artista.

"Se juntó mi cumple con el viaje de Felipe. Como siempre lo hice, los voy a contestar uno por uno. Y, me llevará unos días. Gracias por el cariño, los buenos deseos y, sobre todo el apoyo", expresó Piccolo.

Daniel Piccolo Facebook
La publicaci&oacute;n de Piccolo en Facebook.

La publicación de Piccolo en Facebook.

"Tanto para decir... que nada resumiría esta extraña burbuja", concluyó el mensaje Daniel.

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