Tilín Orozco rompió el silencio tras la muerte de Felipe Staiti: "No era un músico de rock pop"

En una charla íntima con MDZ Radio, Orozco analizó el legado de Felipe Staiti, quien falleció este lunes 13 de abril.

Las repercusiones por la muerte de Felipe Staiti no dejan de multiplicarse y, con el correr de las horas, distintas voces del ambiente artístico comienzan a dimensionar su legado. En ese marco, Raúl "Tilín" Orozco, lo recordó con profunda admiración en una entrevista con MDZ Radio.

Desde el inicio de la charla, el músico buscó ir más allá de las etiquetas para definir a Staiti: "Quiero hacer una salvedad: él no era un músico de rock pop, él era un músico tremendo. Digo, perdón que no es una corrección, simplemente una opinión personal. Él era un gran músico, un gran artista. A veces nos cruzábamos con mucho afecto".

Esto fue lo que dijo Raúl "Tilín" Orozco en MDZ Radio sobre Felipe Staiti Raúl Tilín Orozco recordó a Felipe Staiti En ese sentido, Orozco puso en valor no solo su talento, sino también su calidad humana, algo que, según dejó en claro, marcaba la diferencia dentro y fuera de los escenarios. "Se fue una persona increíble. Recto, al menos con todos nosotros, solidario, buena gente como Marciano. Son iconos que son insoslayables. Se puede estar de acuerdo, te gusta, no te gusta, le han pegado demasiado en esa época, pero no saben lo que se acaba de ir, no tienen ni idea", afirmó el guitarrista.

Además, el artista comparó a su colega con Nicolino Locche: "Escapaba todos los golpes, enfrentaba todo a pesar de que le pegaban por todos lados a los Enanitos. Un boxeador, un titán. Ese ese es mi concepto para 'el negro' y para los Enanitos, por supuesto".