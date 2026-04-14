El dolor y la reflexión de Marcelo Pelleriti por la partida de Felipe Staiti: "No se tomó mucha conciencia"

Este martes, el reconocido enólogo recordó a su amigo en MDZ Radio y dejó una importante reflexión sobre Staiti.

A pocas horas de la muerte de Felipe Staiti, el impacto en Mendoza sigue generando repercusiones entre quienes compartieron parte de su vida. Este martes, en MDZ Radio, entrevistaron a Marcelo Pelleriti, amigo cercano del músico, quien habló conmovido sobre la pérdida y el vínculo que los unía.

"No estoy en condiciones de hablar, pero sí, obviamente es una una pérdida grande para Mendoza", expresó conmovido el enólogo. Luego, remarcó la cercanía que tenían: "Hace un tiempito no hablaba con él. Tengo miles de anécdotas con él. No era solamente copas ni hacer vino ni nada, era una amistad".

Esto fue lo que dijo Marcelo Pelleriti en MDZ Radio sobre Felipe Staiti El Dolor De Marcelo Pelleriti Por La Partida De Felipe Staiti La relación entre ambos también dejó una huella particular en el mundo vitivinícola. En 2013, a partir de una idea de Pelleriti, Staiti lanzó su propia línea de vinos Syrah y Malbec, elaborados en la bodega Monteviejo, ubicada en Vista Flores. De esta manera, se convirtió en el primer músico mendocino en tener una etiqueta con su nombre.

Al recordar su figura, el enólogo también puso el foco en el legado artístico del guitarrista: "Más allá de la música fue, como mendocino, una persona que llevó a Mendoza a lo más alto, como músico, como creativo. Fue el que abrió las fronteras el rock mendocino, que muy pocas bandas lo hicieron, incluso de muchas bandas nacionales que quedaron en Argentina, ellos pudieron llevarlo a otro nivel, apostaron afuera. Ellos fueron los que hicieron ver Mendoza en el mundo".

vendimia shoping Felipe staiti El guitarrista que llevó el rock mendocino a los escenarios más importantes del mundo. Maximiliano Ríos/MDZ Consultado sobre el reconocimiento local, Marcelo Pelleriti dejó una reflexión crítica: "Como todas las obras de arte que a veces pasan a ser eternas cuando ya no existen los que las crearon. Pero Mendoza no se tomó mucho en cuenta eso, ahora obviamente sí, vamos a estar todos escuchando su música, como cualquier artista cuando cuando muere; pero en vida, creo que no se tomó mucha conciencia. Era el lugar donde menos tocaban, no era un lugar que se los veía mucho. En ese sentido, recordó el último Wine Rock tras la pandemia, al que definió como un momento muy emotivo.