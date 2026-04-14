Murió Felipe Staiti: el recuerdo íntimo que Juan Pablo Staiti compartió sobre su padre
Tras la muerte del guitarrista, cobra relevancia un relato reciente de Juan Pablo Staiti sobre un momento que vivió con su padre y que marcó un antes y un después en su vida.
La música argentina atraviesa horas de profundo dolor: este lunes 13 de abril, a las 20.30 horas, murió Felipe Staiti a los 64 años. Referente indiscutido del rock nacional, su partida deja un vacío difícil de dimensionar. Su guitarra fue mucho más que un instrumento: fue el hilo invisible que unió canciones, recuerdos y generaciones enteras.
La noticia generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, donde figuras del mundo de la música, la política y distintos ámbitos públicos expresaron su pesar. Con mensajes cargados de emoción, colegas, dirigentes y personalidades destacadas lo recordaron con respeto y cariño, destacando su talento, su legado y la huella que dejó tanto dentro como fuera de los escenarios.
En medio del dolor por la muerte del músico, comenzaron a conocerse recuerdos íntimos. En una reciente entrevista, su hijo, Juan Pablo Staiti, compartió una anécdota muy especial vinculada a su adolescencia y al momento en que descubrió a su padre desde otro lugar.
Tras esa charla, el propio Juan Pablo decidió publicar el fragmento en su cuenta de Instagram (@Juampastaiti), donde relató cómo una gira junto a su papá, cuando tenía apenas 14 años, marcó un antes y un después en su vida.
"Un muy buen y lindo recuerdo que tengo es una gira que yo lo acompaño a mi viejo, que creo que es la primera gira que lo acompaño, debo haber tenido 14 años", comenzó diciendo el hijo de Felipe.
"Todo normal, un par de shows. Y estábamos en el House of Blues de Las Vegas. Estaban tocando, un show normal, pero no sé qué pasa que de repente empiezo a escuchar algo distinto, me llamó la atención. Y de repente empiezan con Lamento Boliviano y la gente explota y el solo de guitarra al final... es como ahí se me despertó algo, no se qué, fue como la gente, escuché lo que pasaba , escuchaba a mi viejo lo que tocaba al final y ahí fue que lo descubrí como guitarrista a él, escuchando eso, y se me despertó esa llamita de decir 'yo quiero hacer eso'. Porque no había asociado la imagen de mi viejo con la imagen de mi viejo músico y lo que es ser músico, guitarrista. No tenía noción yo, y ese creo que es para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo", recordó el artista en la nota.
Junto a aquel clip, Juan Pablo Staiti expresó: "No me acuerdo si alguna vez se lo dije pero fue un momento clave en mi vida @Felipestaitiofficial. ¡¡¡Gracias por eso, pa!! Y sí, lo del Lamento no es casualidad... desde mucho antes ya la gente explotaba".