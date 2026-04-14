Murió Felipe Staiti: el recuerdo íntimo que Juan Pablo Staiti compartió sobre su padre

La música argentina atraviesa horas de profundo dolor: este lunes 13 de abril, a las 20.30 horas, murió Felipe Staiti a los 64 años. Referente indiscutido del rock nacional, su partida deja un vacío difícil de dimensionar. Su guitarra fue mucho más que un instrumento: fue el hilo invisible que unió canciones, recuerdos y generaciones enteras.

La noticia generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, donde figuras del mundo de la música, la política y distintos ámbitos públicos expresaron su pesar. Con mensajes cargados de emoción, colegas, dirigentes y personalidades destacadas lo recordaron con respeto y cariño, destacando su talento, su legado y la huella que dejó tanto dentro como fuera de los escenarios.

En medio del dolor por la muerte del músico, comenzaron a conocerse recuerdos íntimos. En una reciente entrevista, su hijo , Juan Pablo Staiti , compartió una anécdota muy especial vinculada a su adolescencia y al momento en que descubrió a su padre desde otro lugar.

Tras esa charla, el propio Juan Pablo decidió publicar el fragmento en su cuenta de Instagram (@Juampastaiti), donde relató cómo una gira junto a su papá, cuando tenía apenas 14 años, marcó un antes y un después en su vida.

"Un muy buen y lindo recuerdo que tengo es una gira que yo lo acompaño a mi viejo, que creo que es la primera gira que lo acompaño, debo haber tenido 14 años", comenzó diciendo el hijo de Felipe.

"Todo normal, un par de shows. Y estábamos en el House of Blues de Las Vegas. Estaban tocando, un show normal, pero no sé qué pasa que de repente empiezo a escuchar algo distinto, me llamó la atención. Y de repente empiezan con Lamento Boliviano y la gente explota y el solo de guitarra al final... es como ahí se me despertó algo, no se qué, fue como la gente, escuché lo que pasaba , escuchaba a mi viejo lo que tocaba al final y ahí fue que lo descubrí como guitarrista a él, escuchando eso, y se me despertó esa llamita de decir 'yo quiero hacer eso'. Porque no había asociado la imagen de mi viejo con la imagen de mi viejo músico y lo que es ser músico, guitarrista. No tenía noción yo, y ese creo que es para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo", recordó el artista en la nota.

Junto a aquel clip, Juan Pablo Staiti expresó: "No me acuerdo si alguna vez se lo dije pero fue un momento clave en mi vida @Felipestaitiofficial. ¡¡¡Gracias por eso, pa!! Y sí, lo del Lamento no es casualidad... desde mucho antes ya la gente explotaba".