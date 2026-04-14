Felipe Staiti: el comunicado de Enanitos Verdes y la decisión que tomó su familia sobre el último adiós

El histórico guitarrista falleció este lunes a los 64 años. La banda emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram.

La muerte de Felipe Staiti ha generado una profunda conmoción en el mundo de la música. En las horas posteriores a conocerse la noticia, Enanitos Verdes utilizó su cuenta de Instagram (@Enanitosverdes) para compartir un comunicado que refleja el dolor por la partida del histórico guitarrista.

A través de sus redes sociales, la banda mendocina despidió a uno de sus pilares con un mensaje breve pero cargado de emoción, en el que también transmitieron la postura de la familia en este difícil momento.

Enanitos Verdes comunicado El comunicado de Enanitos Verdes por el fallecimiento del guitarrista. Instagram Enanitosverdes. "Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años", comienza diciendo la publicación.

En el mismo comunicado, también destacaron el acompañamiento que están recibiendo por parte del público y del entorno cercano, que se volcó masivamente a expresar su cariño y apoyo tras conocerse la noticia.

felipe staiti La familia del guitarrista decidió que no habrá ni velatorio ni ceremonia. Archivo MDZ "La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia", informó la banda.