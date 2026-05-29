Qué hacer en Mendoza este sábado 30 de mayo: opciones imperdibles para renovar tu salida
La agenda cultural se renueva con rock histórico, tango con humor y recitales íntimos. Conocé los precios, horarios y lugares de cada show.
El frío del otoño mendocino se combate con el calor de las tablas. Entre la nostalgia del rock clásico, la intimidad de las composiciones acústicas y reversiones que cruzan el tango con el humor, la agenda cultural ofrece un abanico ideal para hacer algo diferente este sábado 29 de mayo.
Tomá nota de las propuestas destacadas que vas a poder disfrutar este sábado en Mendoza:
- Viejas Locas x Fachi y Abel: Encabezado por Fachi Crea y Abel Meyer, miembros fundamentales de la formación original, llegan a Mendoza para celebrar sus 30 años de trayectoria con un show especial que promete una noche intensa, cargada de clásicos, emoción y pogo.
Dónde: 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo).
Horario: 21 h.
La entrada general tiene un costo de $30.000 y se adquiere por la página EntradaWeb. Hay 3 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos.
- Guyot y Toth: Pablo Guyot y Alfredo Toth, en un espectáculo único que repasará los clásicos que hicieron con GYT. Además, otros éxitos que repasarán cuando intervinieron en otros grupos. Una noche imperdible.
Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godo Cruz).
Horario: 21.30 h.
El precio de las entradas varía según la ubicación elegida (van desde los $40.000 a los $60.000). Se consiguen por EntradaWeb.
- TANGA - Homenaje a las cancionistas: Margarita Barrios trae un tributo delirante a las grandes mujeres del tango. Canciones, emoción y humor en un show que transforma la melancolía en carcajada.
Dónde: Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).
Horario: 21 h.
La entrada es a la gorra.
- Mariana Lara y Manuel Ro: una propuesta cálida e íntima para dejarse llevar por la emoción de la canción. En formato dúo de piano y voz, este concierto recorre distintos paisajes sonoros a través de obras originales y versiones cuidadosamente elegidas, creando un clima cercano, sensible y dinámico. Cada interpretación abre un nuevo universo musical donde la simpleza del formato potencia la profundidad de la música y la conexión con el público.
Dónde: SalaLiving (Carrodilla, Luján de Cuyo).
Horario: 20.30 h.
La entrada general tiene un valor de $15.000. Se compra por EntradaWeb.