Qué hacer en Mendoza este sábado 30 de mayo: opciones imperdibles para renovar tu salida

La agenda cultural se renueva con rock histórico, tango con humor y recitales íntimos. Conocé los precios, horarios y lugares de cada show.

Fachi Crea y Abel Meyer traen el espíritu y los grandes clásicos de Viejas Locas a Mendoza.

El frío del otoño mendocino se combate con el calor de las tablas. Entre la nostalgia del rock clásico, la intimidad de las composiciones acústicas y reversiones que cruzan el tango con el humor, la agenda cultural ofrece un abanico ideal para hacer algo diferente este sábado 29 de mayo.

Tomá nota de las propuestas destacadas que vas a poder disfrutar este sábado en Mendoza: Viejas Locas x Fachi y Abel 2 El recital se realizará en 23 Ríos. Gentileza Prensa. Viejas Locas x Fachi y Abel: Encabezado por Fachi Crea y Abel Meyer, miembros fundamentales de la formación original, llegan a Mendoza para celebrar sus 30 años de trayectoria con un show especial que promete una noche intensa, cargada de clásicos, emoción y pogo. Dónde: 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un costo de $30.000 y se adquiere por la página EntradaWeb. Hay 3 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos.

Guyot y Toth Guyot y Toth. EntradaWeb.