Mario Pergolini armó su ranking de los 5 mejores rockeros de Argentina y dejó afuera a dos grandes
El reconocido conductor visitó el programa de Luquitas Rodríguez y generó un fuerte cruce de opiniones al armar su podio musical definitivo.
Durante su reciente visita al programa Paren la mano, emitido por la señal Vorterix, Mario Pergolini reveló cuáles son, según su visión y trayectoria, los cinco músicos más importantes de la historia del rock argentino, un listado que generó repercusiones inmediatas en las plataformas digitales.
El detalle de la lista rockera de Pergolini
La charla se originó cuando los integrantes del ciclo, liderado por Luquitas Rodríguez, propusieron el desafío de armar la máxima categoría del plano nacional. Sin dudarlo, el empresario comenzó su enumeración con Luis Alberto Spinetta, Charly García y Gustavo Cerati.
El punto de quiebre y mayor debate en la mesa se produjo cuando los conductores intentaron convencerlo de incluir al Indio Solari. Pese a la insistencia del equipo, Pergolini rechazó la propuesta en reiteradas ocasiones y prefirió seguir adelante con sus propias convicciones para completar el cupo restante.
“Calamaro creo que tiene que estar”, aseguró el invitado para definir el cuarto puesto, mientras que la última posición de su podio personal fue asignada a Norberto "Pappo" Napolitano. Con esta determinación, quedaron fuera de la consideración figuras de enorme peso masivo como Fito Páez y el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Ante las dudas que manifestaron los integrantes del programa respecto a la inclusión del guitarrista de La Paternal, Pergolini fue tajante a la hora de respaldar su valor histórico dentro del movimiento contracultural de nuestro país. “Era un excelente guitarrista, pero todo Pappo’s Blues es fundacional para el rock argentino, sin Pappo’s Blues no sé qué hubiera sido del rock en este país”, afirmó con seguridad.
Finalmente, cuando los conductores volvieron a cuestionar por qué el Indio Solari no formaba parte de ese selecto grupo, el conductor apeló a la ironía y al conocimiento de las internas del ambiente artístico para fundamentar su decisión: “Solari estaría en el Olimpo, pero los dioses deberían llevarse bien entre todos y Solari y Pappo no se llevaban bien”, concluyó entre risas, cerrando una de las clasificaciones más comentadas de la temporada.