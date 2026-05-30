Mario Pergolini armó su ranking de los 5 mejores rockeros de Argentina y dejó afuera a dos grandes

Durante su reciente visita al programa Paren la mano, emitido por la señal Vorterix, Mario Pergolini reveló cuáles son, según su visión y trayectoria, los cinco músicos más importantes de la historia del rock argentino, un listado que generó repercusiones inmediatas en las plataformas digitales.

La charla se originó cuando los integrantes del ciclo, liderado por Luquitas Rodríguez, propusieron el desafío de armar la máxima categoría del plano nacional. Sin dudarlo, el empresario comenzó su enumeración con Luis Alberto Spinetta, Charly García y Gustavo Cerati.

El punto de quiebre y mayor debate en la mesa se produjo cuando los conductores intentaron convencerlo de incluir al Indio Solari. Pese a la insistencia del equipo, Pergolini rechazó la propuesta en reiteradas ocasiones y prefirió seguir adelante con sus propias convicciones para completar el cupo restante.

Luis Alberto Spinetta y Charly García fueron las primeras figuras seleccionadas por el conductor en su lista ideal.

“Calamaro creo que tiene que estar”, aseguró el invitado para definir el cuarto puesto, mientras que la última posición de su podio personal fue asignada a Norberto "Pappo" Napolitano . Con esta determinación, quedaron fuera de la consideración figuras de enorme peso masivo como Fito Páez y el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A 10 años de su muerte, Gustavo Cerati continúa en el corazón de sus fans Foto: Diario Ultima Hora Cerati siempre se mantiene en los rockeros favoritos de la historia argentina. WEB

Ante las dudas que manifestaron los integrantes del programa respecto a la inclusión del guitarrista de La Paternal, Pergolini fue tajante a la hora de respaldar su valor histórico dentro del movimiento contracultural de nuestro país. “Era un excelente guitarrista, pero todo Pappo’s Blues es fundacional para el rock argentino, sin Pappo’s Blues no sé qué hubiera sido del rock en este país”, afirmó con seguridad.

Pappo murió hace seis años. Foto: web Pergolini remarcó el valor del proyecto de Pappo's Blues como una pieza fundamental de la identidad musical local. WEB

Finalmente, cuando los conductores volvieron a cuestionar por qué el Indio Solari no formaba parte de ese selecto grupo, el conductor apeló a la ironía y al conocimiento de las internas del ambiente artístico para fundamentar su decisión: “Solari estaría en el Olimpo, pero los dioses deberían llevarse bien entre todos y Solari y Pappo no se llevaban bien”, concluyó entre risas, cerrando una de las clasificaciones más comentadas de la temporada.