Juan Pablo Staiti rompió el silencio en medio del dolor por la muerte de Felipe Staiti

Tras días de reserva, el hijo de Felipe Staiti se pronunció en sus historias de Instagram con un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su padre.

Juan Pablo Staiti compartió un mensaje en Instagram tras la muerte de su padre.

La muerte de Felipe Staiti ha generado un profundo impacto a nivel mundial. El reconocido guitarrista de Enanitos Verdes falleció este lunes 13 de abril, a las 20.30 h, en el Hospital Italiano, dejando una huella imborrable en la historia del rock latinoamericano.

El martes, creció la expectativa en torno a un posible velatorio público, tal como había ocurrido en su momento con Marciano Cantero. Sin embargo, en horas de la mañana de ese día, la página oficial de Instagram de los Enanitos Verdes informó: "La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia".

Felipe Staiti y Juan Pablo Staiti Padre e hijo unidos por la misma pasión: la música. Instagram @juampastaiti

Tras conocerse la noticia, figuras de la música, la política y distintos ámbitos se volcaron a las redes sociales para despedirlo con mensajes cargados de emoción, destacando su talento, su trayectoria y su calidez humana.

Y, en la madrugada de este jueves, Juan Pablo Staiti, hijo del artista, rompió el silencio y se expresó públicamente tras la muerte de su padre a través de sus historias de Instagram.