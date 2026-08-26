Conmoción: murió Rubén Rada a los 83 años

Rubén Rada , una de las figuras fundamentales de la música uruguaya y rioplatense, murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años. El artista permanecía internado desde hacía aproximadamente un mes debido a una neumonía bilateral y las complicaciones derivadas de ese cuadro.

La noticia fue confirmada por su familia mediante las redes sociales del músico. “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron.

En el mismo mensaje, sus familiares agradecieron las muestras de afecto y al equipo médico que lo atendió: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más”.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943 , Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y se convirtió en una figura central de la música popular uruguaya.

A lo largo de su carrera integró grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa , formaciones que fueron claves para la evolución del candombe y el rock en el Río de la Plata.

Además, desarrolló una extensa carrera como solista, con canciones que se transformaron en clásicos de su repertorio, entre ellas “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena”, el hit que supo ser la cortina musical de "Entre Moria y vos".

Rubén Rada junto a Charly García Instagram

Rada murió mientras continuaba con nuevos proyectos musicales

La muerte del músico se produjo pocas semanas después de que celebrara sus 83 años, en un momento en el que todavía mantenía una intensa actividad artística.

Rada trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes, había anunciado dos conciertos con Chico César en Buenos Aires y preparaba un homenaje a Tótem, con dos funciones previstas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre.

En esas presentaciones tenía previsto reencontrarse con Daniel “Lobito” Lagarde y Santiago Almeijenda, los dos integrantes originales vivos de Tótem.

El día de su cumpleaños, el 16 de julio, también había estrenado ¿Quién va a cantar?, un proyecto audiovisual en el que compartía canciones y repertorio con distintos artistas. El primer episodio lo reunió con La Vela Puerca, con quienes grabó nuevas versiones de “El Viejo” y “Biafra”.

Ese mismo día, además, había compartido una imagen de un ensayo junto a Lagarde y celebró la posibilidad de volver a trabajar con su antiguo compañero.

“¡Estoy muy feliz, en mis jóvenes 83 años, de seguir disfrutando de proyectos tan lindos!”, había escrito Rada.

Cuándo fue la última aparición pública de Rubén Rada

La última aparición pública de Rubén Rada ocurrió el sábado 25 de julio, cuando asistió a un festival al aire libre para ver a la cantante argentina Abril Olivera. El músico permaneció entre el público mientras su hijo Matías interpretaba “Días de esos”, de Tótem. Según el recuerdo de quienes estuvieron allí, Rada se mostró sonriente, atento y disfrutando de la música.

Durante sus últimos años, el artista había hablado en distintas oportunidades sobre el paso del tiempo, aunque mantuvo intacta su voluntad de continuar creando.

En entrevistas con El País de Uruguay, había contado que trabajaba en nuevos discos y que esperaba dejar grabaciones inéditas para que pudieran ser escuchadas en el futuro.