Cande Tinelli rompió el silencio tras el fuerte posteo dedicado a Tini Stoessel y su padre

Cande Tinelli se metió en el escándalo que rodea a Tini Stoessel y a Alejandro, padre de la artista. La hija del conductor no dudó en hacer una especie de descargo luego de los detalles que salieron a la luz y que fracturaron la relación de Stoessel con su papá.

"Judas dio el beso. Justicia divina" , comenzó escribiendo, recordando una de las frases de "Ángel". Posteriormente, habló sobre Tini Stoessel y fue muy contundente respecto de lo que piensa sobre una de las artistas más convocantes de nuestro país.

" La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz", expresó Cande Tinelli .

Para no generar más polémica, la hija de Marcelo dialogó con Paula Varela, panelista de Intrusos, y aclaró por qué decidió realizar la publicación: "Lejos de quererme pelear con ella ni con su familia. La entiendo como hija y como persona porque es su papá y lo ama" .

"Le contaron una historia que fue de una manera y a mí de otra. Que ella haga una canción habiéndonos llevado bien siempre y ver a la gente gritando barbaridades de papá repercutía en nosotros como hijos", expresó Cande Tinelli.

Respecto al escándalo actual, Cande Tinelli sostuvo que "no estoy celebrando algo, ojalá no le pase a nadie y ojalá lo pueda resolver". Por el momento, Stoessel no se ha expresado ni desmentido nada relacionado con este conflicto.

El posteo de Cande Tinelli donde aclaró su publicación

Cande Tinelli decidió compartir un nuevo posteo tras su aclaración en Intrusos debido al enojo por parte de las fans de Tini Stoessel: "Para las fans que no entendieron. No es contra Tini esto".

"Repito, yo la adoro y deseo que esto se resuelva y ella se feliz y esté bien. Siempre pensé así y sentí así. No tengo otra sensación contra ella ni nadie", expresó en otra parte del escrito que subió a sus redes sociales.

La aclaración de Cande Tinelli. Foto: Instagram / @candelariatinelli.

Además, agregó: "Solo recuerdo todo lo que se vivió cuando salió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos, fin. No hablo más del tema. Ojalá todo se resuelva, la banco al 100% de corazón". cerró Cande Tinelli respecto a la historia que se volvió viral en las diferentes redes sociales.