Adiós a un ícono de la infancia: murió Juan Manuel Figueroa, la histórica "Momia" de Titanes en el Ring

El mundo del espectáculo y la nostalgia argentina están de luto por la muerte de Juan Manuel Figueroa, el emblemático luchador que le dio vida durante más tiempo al mítico personaje de "La Momia" en el histórico programa de televisión Titanes en el Ring.

La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el medio deportivo El Fortín de Vélez, institución con la que Figueroa mantenía un vínculo entrañable. A través de un sentido comunicado publicado en Instagram, se expresó con profundo dolor: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa. Orgullo fortinero, fue instructor de pesas y luchador profesional de Vélez”.

El comunicado Figueroa se convirtió en una leyenda indiscutida de la pantalla chica. Oficialmente, dejó su huella interpretando a "La Momia" en la etapa dorada del ciclo, entre los años 1974 y 1988, adueñándose de los característicos vendajes blancos que aterrorizaban y fascinaban a millones de niños. Sin embargo, su enorme versatilidad y talento en el cuadrilátero no se limitaron a un solo papel, ya que también se puso en la piel de otros inolvidables personajes de la troupe de Martín Karadagian, como El Olímpico, El Androide y El Indio Cultral-Có.

Más allá de la televisión y el fanatismo que generaba en el Luna Park, Juan Manuel llevaba una vida dedicada al deporte. Desde la comunidad velezana remarcaron que su disciplina fue un ejemplo para todos en el gimnasio del Poli y en el Marcos Lencina, donde siempre tuvo un consejo para quien lo necesitara.