El conmovedor último posteo que realizó Rubén Rada días antes de su fallecimiento

La muerte de Rubén Rada generó una enorme conmoción en el mundo de la música y su último posteo tomo una enorme relevancia.

Rubén Rada, querido músico uruguayo, falleció a los 83 años luego de luchar contra una neumonía. El artista había sido internado el pasado 5 de agosto y su familia confirmó el triste desenlace con un sentido comunicado en las redes del "Negro".

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", expresaron.

Luego de la confirmación de su muerte, se volvió viral el último posteo que realizó en su cuenta de Instagram. Allí se puede observar una imagen junto al gran Litto Nebia: "¡Feliz cumpleaños a uno de los creadores del rock argentino! Mi gran amigo Litto Nebbia".

El último posteo de Rubén Rada antes de su muerte La última publicación de Rubén Rada. Foto: Instagram / @negrorada. "Qué lindo haber compartido un rato juntos después de tantos años y poder recordar tantas historias! ¡Un gran abrazo!", escribió Rubén Rada. Este posteo corresponde al 21 de julio y por supuesto, que su amigo le contestó de manera cariñosa: "Enorme abrazo para vos, querido Negro! Salute!".