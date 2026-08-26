En medio de la tristeza: revelan de qué murió Rubén Rada a los 83 años

La muerte del querido artista fue confirmada por sus familiares con un sentido comunicado.

Con profunda tristeza, el mundo de la música lamenta el fallecimiento del querido Rubén Rada. El célebre artista, a sus 83 años, se encontraba internado y su familia confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado en sus redes oficiales.

Negro" Rada. El músico había sido ingresado el 5 de agosto en un hospital de Montevideo debido a un complejo cuadro respiratorio, según reportó la agencia Noticias Argentinas, y su estado de salud había experimentado un deterioro en los últimos días.

El cantante y compositor falleció este 26 de agosto tras una prolongada batalla contra una neumonía bilateral y sus consecuentes complicaciones: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía".

El mundo de la música llora la partida de Rubén Rada Instagram En cuanto a sus antecedentes médicos, el "Negro" Rada había sido sometido a una angioplastia en 2015 y, previo a ese procedimiento, había enfrentado otra internación debido a picos de presión arterial.