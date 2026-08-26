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Rubén Rada

En medio de la tristeza: revelan de qué murió Rubén Rada a los 83 años

La muerte del querido artista fue confirmada por sus familiares con un sentido comunicado.

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Conmoción por la muerte del artista.&nbsp;

Conmoción por la muerte del artista. 

Captura de video YouTube / La Diaria.

Con profunda tristeza, el mundo de la música lamenta el fallecimiento del querido Rubén Rada. El célebre artista, a sus 83 años, se encontraba internado y su familia confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado en sus redes oficiales.

Negro" Rada. El músico había sido ingresado el 5 de agosto en un hospital de Montevideo debido a un complejo cuadro respiratorio, según reportó la agencia Noticias Argentinas, y su estado de salud había experimentado un deterioro en los últimos días.

El cantante y compositor falleció este 26 de agosto tras una prolongada batalla contra una neumonía bilateral y sus consecuentes complicaciones: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía".

El mundo de la música llora la partida de Rubén Rada

En cuanto a sus antecedentes médicos, el "Negro" Rada había sido sometido a una angioplastia en 2015 y, previo a ese procedimiento, había enfrentado otra internación debido a picos de presión arterial.

El posteo de la familia de Rubén Rada

Diversos artistas, incluyendo a Agustín Casanova (Marama), Nicki Nicole y el grupo La Beriso, expresaron sus condolencias y despedidas a través de sentidos comentarios en la publicación que anunciaba su deceso. A lo largo de su prolífica carrera, Rubén Rada integró bandas icónicas como El Kinto, Tótem y Opa, además de forjar una extensa y aclamada trayectoria como solista, dejando un legado imborrable con éxitos como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

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