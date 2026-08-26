La inesperada intervención de Lionel Messi en medio de la polémica por el patrimonio de Tini Stoessel

Ocurrió en contexto de un viaje costeado por Rodrigo de Paul y el reordenamiento de los bienes de ambas partes antes del casamiento: los detalles.

En medio de la auditoría que investiga el patrimonio de Tini Stoessel, salieron a la luz nuevos detalles que ubican a Rodrigo de Paul y a Lionel Messi como figuras centrales en el quiebre financiero de la artista. Un reciente viaje de la pareja dejó en evidencia la situación económica diaria de la cantante, y desnudó cómo se gestó realmente la revisión de sus bienes.

El puntapié de la auditoría y el rol de Messi Según información reciente dada en Primicias Ya (América TV), el mediocampista de la Selección Argentina costeó de manera íntegra unas exclusivas vacaciones para ambos. Aunque la acción fue leída inicialmente como una galantería por parte del jugador, el hecho expuso una cruda realidad de fondo: en la actualidad, y en pleno proceso de auditoría, la estrella pop no contaría con la liquidez ni el libre acceso a sus cuentas para afrontar un gasto de esa magnitud por sus propios medios.

El disparador de esta crisis patrimonial se dio en la antesala de la boda. Durante las conversaciones sobre un eventual precontrato matrimonial, necesario para asentar los bienes preexistentes y cerrar la etapa previa a lo ganancial, De Paul blanqueó su fortuna y consultó a Tini por la suya. Ante el desconocimiento de la cantante sobre sus propios números, la postura del futbolista fue tajante y frenó la firma: "Auditemos y lo hacemos".